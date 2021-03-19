Минпросвещения рассчитывает, что в этом году выпускные вечера пройдут в очном формате

В Министерстве просвещения РФ надеются, что выпускные вечера в школах страны в этом году пройдут в очном формате. Об этом 19 марта заявил глава ведомства Сергей Кравцов.



«Мы надеемся, что [вечера пройдут] очно», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в Министерстве просвещения РФ рассказали, в каком формате начнётся новый учебный год и как в школах страны планируют организовать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

В прошлом году проведению выпускных вечеров офлайн с традиционными фартуками, бантами и цветами для любимой учительницы помешала пандемия коронавируса. Петербургские школьники были вынуждены довольствоваться вечеринками в ZOOM.