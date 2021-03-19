Коллекторское агентство, достававшее знакомых должницы звонками и СМС, оштрафовали на 100 тыс. руб. в Петербурге

Как сообщает 19 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, в главное управление петербургского ведомства с заявлением обратилась жительница города. Женщина рассказала, что ранее при заключении потребительского займа указала в анкете свои мобильные телефоны и номера своих знакомых. Потом ей и знакомым начали регулярно звонить и отправлять сообщения представители коллекторского агентства, занимающегося возвратом просроченной задолженности.

Коллекторы устроили «телефонный террор» жительнице Петербурга и ее знакомым за просроченный возврат займа. От такой атаки женщина пошла к приставам.

Граждане отказывались взаимодействовать с коллекторами и просили больше их не беспокоить, но продолжали получать сообщения с информацией о петербурженке и ее долге. Женщина направила в агентство заявление о том, что будет общаться с ними только через своего адвоката, но те продолжали звонить и слать СМС ее знакомым. За короткий промежуток времени они получили более 25 сообщений.

Сотрудники ГУ ФССП Петербурга выявили в деятельности коллекторов нарушения федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возрасту просроченной задолженности». В отношении организации составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ. Арбитражный суд установил, что сотрудники агентства, предупрежденные третьими лицами об отказе взаимодействовать, продолжали звонить им с требованием погасить долг, разглашая при этом персональные данные должника, и оштрафовал организацию на 100 000 рублей.

Всего с начала 2021 года суды Петербурга рассмотрели 11 подобных административных дел. По итогам нарушителям были назначены штрафы на общую сумму 550 тысяч рублей.