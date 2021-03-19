Число погибших в результате взрыва в Химках возросло до трёх. Под завалами ещё могут оставаться люди

По уточнённым данным, в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковных Химках погибли двое детей и мужчина. Об этом со ссылкой на официального представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий 19 марта сообщает ТАСС.



«В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трёх человек: мужчины и двух детей. Под завалами, возможно, ещё находятся люди. Погибшие проживали в одной квартире», — уточнила представительница СКР.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

