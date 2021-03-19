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Взрыв произошел в жилом доме в Химках. Под завалами могут находиться два ребенка

Пять квартир в девятиэтажке в Подмосковье охвачены огнем.

«Хлопок произошел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках, из окна идет дым», — сообщает 19 марта РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В МЧС агентству уточнили, что после взрыва в доме на улице Зеленой рухнули перекрытия между этажами. Под завалами могут находиться 2 ребенка. ТАСС выяснил, что в результате ЧП погиб мужчина.

Очевидцы сообщают, что горят пять квартир. Хлопок мог быть такой силы, что вещи жильцов и части оконных рам оказались на улице.

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Комментарии (1)

193121
После "хлопка" (в ладоши?) рухнули перекрытия. Классика информации.
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