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Причиной пожара в девятиэтажке в Химках стал взрыв газа. Два человека погибли, детей извлекли из-под завалов

Предварительной причиной ЧП в Подмосковье назвали взрыв газа.

«Два человека, по предварительным данным, погибли, еще два пострадали в результате взрыва газа в Химках», - сообщает 19 марта РИА Новости.

В МЧС телеканалу «360» рассказали, что погиб ребенок. Спасателям удалось извлечь из-под завалов еще двух детей. Второй был без сознания.

В минэнерго региона уточнили, что 36 квартир отключили от газа.

Взрыв на улице Зелёной в подмосковных Химках прогремел утром 19 марта. МЧС удалось локализовать пожар. Под завалами находились двое детей.

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