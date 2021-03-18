1500 новых случаев за сутки. Смольный рассказал о резком росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Как говорится в отчете межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19 от 18 марта, за 24 часа в медицинские организации обратились 1500 ковидных больных. Рост на 41%. А число госпитализаций достигло 363 в сутки. Пока коек для пациентов хватает. В Петербурге развернуто 6248 штук, из них свободны 1606 — 25,7%. Доля тяжелых больных — 27%. На ИВЛ находятся 200 человек.

«По сравнению с прошлым четвергом выросло количество новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и число госпитализированных, но в то же время снизилось общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией, — резюмировали в совете. — Продолжается тренд на снижение распространения инфекции, но с эпизодами стагнации и роста, что говорит о нестабильности этого процесса и существенной вероятности его перехода в новый подъем заболеваемости».



Чиновники напоминают, что массовая вакцинация населения является необходимым условием для стихания второй волны эпидемии и предупреждения роста заболеваемости. Но идет она не быстро. За весь период прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 319 тысяч человек. Из них 217 тысяч полностью. За прошедшие сутки первично привито всего 3 770 человек, вторично — 6 706. Это далеко от рекордов в 16 тысяч вакцинированных за сутки и изначальных планов довести их число до 20 тысяч. «Фонтанка» подробно писала о дефиците первой дозы вакцины в городе.

