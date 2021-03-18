Смольный утвердил прожиточный минимум. Он больше, чем федеральный

Правительство Петербурга установило прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, сообщает 18 марта пресс-служба Смольного. В расчете на душу населения он составил 11 910 рублей 40 копеек, на 257 рублей больше федерального.
Для трудоспособного населения минимум составил 13 073 рубля 80 копеек, для пенсионеров — 9 664 рубля 10 копеек, для детей — 11 607 рублей 50 копеек.
Кроме того, правительство утвердило принятый накануне парламентом законопроект, который меняет расчет социальных пособий на детей от 3 до 7 лет из нуждающихся семей. Теперь пособие на каждого ребенка будет составлять 50% прожиточного минимума для семей, у которых совокупный доход ниже этого показателя. Если с учетом этой добавки доход семьи все еще ниже, она увеличивается до 75% и, соответственно, в аналогичных обстоятельствах до 100%.
При этом малоимущими семьи будут теперь признавать не только с учетом дохода, но также и движимого и недвижимого имущества семьи. Это нововведением накануне жестко раскритиковали депутаты Заксобрания.
Постановлением правительства утвержден проект закона о внесении изменений в Социальный кодекс Санкт-Петербурга. В частности, увеличивается размер ежемесячных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь родители будут получать пособия на детей с учетом доходов и имущества семьи — чем меньше доход, тем больше будет сумма выплаты. С учетом более адресного подхода может быть назначено пособие в размере 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Эти поправки направлены на снижение уровня бедности и увеличение доходов семей с детьми.
До 31.09.2021 продлен срок действия дополнительной меры социальной поддержки по отдыху детей и подростков, относящиеся к льготным категориям. За счет бюджета будет оплачен их отдых в загородных лагерях, санаториях и в лагерях дневного пребывания в период весенних каникул 2020/2021 учебного года.