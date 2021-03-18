Смольный утвердил прожиточный минимум. Он больше, чем федеральный

Правительство Петербурга установило прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, сообщает 18 марта пресс-служба Смольного. В расчете на душу населения он составил 11 910 рублей 40 копеек, на 257 рублей больше федерального.



Для трудоспособного населения минимум составил 13 073 рубля 80 копеек, для пенсионеров — 9 664 рубля 10 копеек, для детей — 11 607 рублей 50 копеек.

Кроме того, правительство утвердило принятый накануне парламентом законопроект, который меняет расчет социальных пособий на детей от 3 до 7 лет из нуждающихся семей. Теперь пособие на каждого ребенка будет составлять 50% прожиточного минимума для семей, у которых совокупный доход ниже этого показателя. Если с учетом этой добавки доход семьи все еще ниже, она увеличивается до 75% и, соответственно, в аналогичных обстоятельствах до 100%.