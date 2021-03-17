В Петербурге меняют критерии выплат на детей из малоимущих семей

В Петербурге меняются критерии выплат на детей для малоимущих семей. Теперь размер зависит от того, достигнет ли с учетом этой помощи доход семьи прожиточного минимума. Законопроект парламент принял на заседании 17 марта.

Инициативу, которая корректирует Социальный кодекс, с голоса внес представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков. Она подразумевает, что семьи будут получать дополнительные ежемесячные выплаты на каждого из детей от трех до семи лет. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, размер пособия составит половину прожиточного минимума. Если доход семьи остается ниже даже с учетом 50-процентной выплаты, пособие увеличивается до 75%. Если и тогда средний доход ниже планки, выплачивается 100%.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал, что сегодня социальные выплаты в Петербурге получают около 60 тысяч горожан. По подсчетам чиновников, 75-процентную доплату будут получать 43 тысячи семей. Между тем на федеральном уровне чиновники готовят изменение критериев нуждаемости. Теперь будет учитываться также недвижимое и движимое имущество. Ряд депутатов парламента жестко раскритиковал эту инициативу. В частности, Ольга Ходунова обратила внимание, что в случае, если у семьи есть машина, это, наоборот, дополнительные расходы. «Хорошо, что семьи будут получать немного больше, но на эти деньги все равно нельзя прожить», — прокомментировал глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Коммунист Александр Рассудов констатировал, что фактически речь идет только о тех семьях, которые «не должны обладать никаким имуществом и находиться на грани нищеты и попрошайничества». Михаил Амосов обратил внимание, что формула вычисления дохода «на дату обращения», как указано в тексте закона, не работает, так как такие расчеты никто не ведет.