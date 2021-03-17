Третий кассационный суд подтвердил обоснованность требования комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПб ГУП) восстановить разобранную дачу при саде «Озерки». Об этом 17 марта сообщает КГИОП. Университет пытался добиться пересмотра решения Фрунзенского районного суда, который в июне прошлого года удовлетворил иск КГИОП. Тогда СПб ГУП обязали в течение 24 месяцев отреставрировать дачу, а в случае неисполнения решения пообещали взыскивать с него по 50 тысяч рублей ежемесячно в качестве неустойки. Кассационная инстанция, однако, встала на сторону ведомства.

В собственности Федерации профсоюзов здание оказалось еще в 2012 году, университет получил его в оперативное управление. Летом 2016 года дачу включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. В апреле 2016 года суд выписал университету штраф в полмиллиона в связи с ухудшением состояния дачи, однако позже здание было просто разобрано. КГИОП обратился в суд и направил заявление о преступлении в УМВД Выборгского района города Санкт-Петербурга. В середине 2017 года Куйбышевский районный суд постановил взыскать с университета штраф в 3 млн по ч. 1 статьи 7.14.1 КоАП — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия. К тому времени на участке сгорело и соседнее здание — Береговая, 4Б, при этом памятником оно не было.

Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





