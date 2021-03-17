Октябрьский районный суд на два месяца заключил под стражу Астана Хабелова и Сосланбека Сокаева, подозреваемых в групповом разбое. Об этом 17 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Фигуранты подозреваются в совершении нападения на микрофинансовую организацию на Сенной площади. Оттуда товарищи вынесли 43 933 рубля, показав кассиру нож. Как отмечает пресс-служба судов, подозреваемые против стражи не возражали.