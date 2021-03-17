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Залётные гости, устроившие разбойные гастроли по микрофинансовым организациям Петербурга, арестованы

Октябрьский районный суд на два месяца заключил под стражу Астана Хабелова и Сосланбека Сокаева, подозреваемых в групповом разбое. Об этом 17 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Фигуранты подозреваются в совершении нападения на микрофинансовую организацию на Сенной площади. Оттуда товарищи вынесли 43 933 рубля, показав кассиру нож. Как отмечает пресс-служба судов, подозреваемые против стражи не возражали.

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О задержании гостей Северной столицы «Фонтанка» писала ранее. За неделю они совершили четыре нападения на компании, выдающие гражданам небольшие займы под большие проценты. «Заработать» много преступным способом у них не получилось.

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Комментарии (3)

Жора__
Вор у вора дубинку украл.
263836471
Только один вопрос по теме - КТО звал их сюда в гости???
hal9000
Да фиг знает...даже незнаю какую им характеристику дать..вроде и приезжие..разбойничали..нехорошо это....а с другой стороны хорошее дело сделали..эти микрофинансовых бандиты похлеще..
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