Октябрьский районный суд на два месяца заключил под стражу Астана Хабелова и Сосланбека Сокаева, подозреваемых в групповом разбое. Об этом 17 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Фигуранты подозреваются в совершении нападения на микрофинансовую организацию на Сенной площади. Оттуда товарищи вынесли 43 933 рубля, показав кассиру нож. Как отмечает пресс-служба судов, подозреваемые против стражи не возражали.
О задержании гостей Северной столицы «Фонтанка» писала ранее. За неделю они совершили четыре нападения на компании, выдающие гражданам небольшие займы под большие проценты. «Заработать» много преступным способом у них не получилось.