В России не станут продлевать ценовые соглашения с торговыми сетями

Ценовые соглашения с торговыми сетями по ценам на масло и сахар продлеваться не будут, но взаимодействие продолжится. Об этом 1 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



«Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак «можно все». Это значит, что мы выходим из режима жестких ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжаются. И мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены, будут постепенно нивелироваться», — сказал министр ТАСС.

