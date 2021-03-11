В России не станут продлевать ценовые соглашения с торговыми сетями

Ценовые соглашения с торговыми сетями по ценам на масло и сахар продлеваться не будут, но взаимодействие продолжится. Об этом 1 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак «можно все». Это значит, что мы выходим из режима жестких ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжаются. И мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены, будут постепенно нивелироваться», — сказал министр ТАСС.
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен, которое действует до 1 апреля этого года.
Минсельхоз в феврале не исключил роста цен на мясо и яйцо, а ретейлеры подтвердили готовность изменить ценники.