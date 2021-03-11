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В России не станут продлевать ценовые соглашения с торговыми сетями

Ценовые соглашения с торговыми сетями по ценам на масло и сахар продлеваться не будут, но взаимодействие продолжится. Об этом 1 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак «можно все». Это значит, что мы выходим из режима жестких ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжаются. И мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены, будут постепенно нивелироваться», — сказал министр ТАСС.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен, которое действует до 1 апреля этого года.

Минсельхоз в феврале не исключил роста цен на мясо и яйцо, а ретейлеры подтвердили готовность изменить ценники.

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Комментарии (3)

Финский ЮЮСТО
надо создать комиссию "по противодействию роста цен" ! провести слушания, совещания, вынести резолюцию, проявить озабоченность ....в первый раз "штоли" !?
kusto
Ну то есть чиновники сделали вид, что что-то сделали для россиян и умывают руки. Естественно, цены начнут опять расти.
Igor_VS
Цены как Телеграм, за ними гоняются, они прячутся, меняют внешний облик и появляются в новом обличие. И нападают на пенсионеров.
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