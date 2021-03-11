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В Словакии правительство рассорилось из-за «Спутника V». В отставку уходит глава Минздрава

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил 11 марта об отставке министра здравоохранения Марека Крайчи. Причиной стали разногласия в правительстве по поводу закупки российской вакцины «Спутник V».

«Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины «Спутник V», то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование «Спутника V», — приводит РИА Новости слова премьера, сказанные им во время пресс-конференции.

Требование об отставке главы Минздрава глава кабмина считает «абсурдным» и «аморальным», а Крайчи — ритуальной жертвой разногласий правящей коалиции. Матович признался, что испытал большое давление со стороны коллег. Они были против поставки партии «Спутника V» до регистрации Европейским агентством лекарственных средств, но, несмотря на это, Матович заказал вакцину. Ранее он уже заявлял, что не откажется от спасения своего народа из-за скепсиса в отношении «политизированной» вакцины из России. Особенно протестовали лидеры правых партий, они даже просили его отставки у президента. Отставка министра здравоохранения была ультимативной — в противном случае они отказывались от сотрудничества внутри правящей коалиции.

Словакия стала второй страной ЕС после Венгрии, одобрившей «Спутник V». Всего применение вакцины одобрено примерно в 40 странах

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Комментарии (3)

261551411
Ну, там не совсем всё так. Рассорились они ещё до Спутника. А закупка вакцины за спиной всего кабинета, к слову, только обострила до крайности противостояние. Глава минздрава уходит только после того, как начнётся вакцинация Спутником в Словакии, как заявил премьер-министр.
Abu-Denis
Какая же зараза эта вакцина...
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