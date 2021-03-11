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Минкульт не увидел оснований для изменения границ памятника на Охтинском мысе

Министерство культуры России не готово пересматривать решение о включении памятников Охтинского мыса в реестр объектов культурного наследия. Так ведомство ответило на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, который просил расширить границы объекта культурного наследия и сделать на этом месте в Петербурге музей-заповедник. Документ народный избранник 11 марта опубликовал в Telegram-канале.

В Минкульте напомнили, что памятники археологии были включены в реестр объектов культурного наследия, комитет по охране памятников утвердил предметы охраны объекта.

«Возможность создания музея в настоящее время прорабатывается Минкультуры России совместно с Минфином России, правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром"», — говорится в документе.

По словам Вишневского, он уже связался с вице-губернатором Борисом Пиотровским (курирует вопросы культуры. — Прим. ред.) и в ближайшие дни передаст ему материалы по созданию музея и по необходимости сохранения памятников Охтинского мыса, которые готовили Олег Иоаннисян, Святослав Гайкович и другие.

Часть территории Охтинского мыса находится в собственности «Газпром нефти». В этой локации компания планирует построить деловой комплекс с общественными пространствами и ландшафтным парком. Закрытый конкурс на архитектурно-ландшафтную концепцию выиграло японское бюро Nikken Sekkei. Защитники находящегося на мысу памятника — шведской крепости Ниеншанц конца XVII — начала XVIII веков полагают, что реализация проекта уничтожит объект культурного наследия.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин на встрече с членами совета по правам человека оценил как «хорошую идею» предложение создать на Охтинском мысе археологический музей-заповедник. Глава государства поставил срок для проработки этого вопроса — до конца мая. В феврале в инициативном порядке градозащитники представили концепцию музея-заповедника, об этом проекте рассказывала «Фонтанка».

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Комментарии (2)

Алексей Власов
"Градозащитники Петербурга", будем честны, зачастую так же глупы, недальновидны и хамоваты, как и "застройщики Петербурга". И те и другие, суть плешивые карьеристы, меркантильные кю, самовлюбленные клуши- училки рисования, пузатые гуманитарии, не видящие дальше своего псевдоримского носа. Что не разрушили застройщики, то сгнило благодаря т. н. "градозащите". Убирайте свой синий забор, подотрите своими жалкими плакатиками свои морщинистые интеллигентные зады и начинайте уже строить. Стройте что хотите, только не делайте это в трусливой спешке из- за т.н. "градозащитников". Стройте аккуратно, стройте красиво, стройте бережно.
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