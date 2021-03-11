Минкульт не увидел оснований для изменения границ памятника на Охтинском мысе

Министерство культуры России не готово пересматривать решение о включении памятников Охтинского мыса в реестр объектов культурного наследия. Так ведомство ответило на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского, который просил расширить границы объекта культурного наследия и сделать на этом месте в Петербурге музей-заповедник. Документ народный избранник 11 марта опубликовал в Telegram-канале.



В Минкульте напомнили, что памятники археологии были включены в реестр объектов культурного наследия, комитет по охране памятников утвердил предметы охраны объекта.