Луизу Розову, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, пригласили на вечеринку в московский бар «Ровесник», чтобы показать — она обычный человек. Об этом сообщил в Instagram один из основателей заведения Александр Мартынов 7 марта. «Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами, нам было приятно с ней общаться, она абсолютно обычный, нормальный человек», — отметил он.

Розова выступила на вечеринке «Звонок другу», в рамках этого формата в бар приглашают медийных личностей без диджейского опыта. По словам Мартынова, «Ровесник» является площадкой для выражения разных мнений, где «строят Россию будущего и агитируют за свободу». Он отметил, что многие сотрудники заведения не поддерживают «то, что сейчас происходит у нас в стране», и поэтому ходят на митинги. В их отношении составлялись административные протоколы. «Мы всегда стараемся прививать некую свободу мнений и начинаем с себя», — добавил Мартынов, уточнив, что рядом с баром не было ни машин с мигалками, ни сотрудников центра «Э», о которых рассказали некоторые СМИ. Розова приехала на вечеринку на обычном такси.



По словам Мартынова, выступление Луизы действительно сопровождалось усиленной охраной, из бара выводили журналистов и блогеров из-за того, что они фотографировали со вспышкой. Это является нарушением установленных в заведении правил.



Луиза Розова выступила в московском баре «Ровесник» в ночь на 7 марта. Не все посетители оценили гостью из Петербурга, организаторы получили жалобы на длинные очереди и усиленную охрану. Также тусовщики увидели смену либеральных настроений в баре, где поддерживают Алексея Навального, и пригрозили бойкотом.

