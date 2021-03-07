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«Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами». В московском баре объяснили, зачем пригласили выступить предполагаемую дочку Путина

Луизу Розову, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина, пригласили на вечеринку в московский бар «Ровесник», чтобы показать — она обычный человек. Об этом сообщил в Instagram один из основателей заведения Александр Мартынов 7 марта.

«Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами, нам было приятно с ней общаться, она абсолютно обычный, нормальный человек», — отметил он.

Розова выступила на вечеринке «Звонок другу», в рамках этого формата в бар приглашают медийных личностей без диджейского опыта. По словам Мартынова, «Ровесник» является площадкой для выражения разных мнений, где «строят Россию будущего и агитируют за свободу». Он отметил, что многие сотрудники заведения не поддерживают «то, что сейчас происходит у нас в стране», и поэтому ходят на митинги. В их отношении составлялись административные протоколы. «Мы всегда стараемся прививать некую свободу мнений и начинаем с себя», — добавил Мартынов, уточнив, что рядом с баром не было ни машин с мигалками, ни сотрудников центра «Э», о которых рассказали некоторые СМИ. Розова приехала на вечеринку на обычном такси.

По словам Мартынова, выступление Луизы действительно сопровождалось усиленной охраной, из бара выводили журналистов и блогеров из-за того, что они фотографировали со вспышкой. Это является нарушением установленных в заведении правил.

Луиза Розова выступила в московском баре «Ровесник» в ночь на 7 марта. Не все посетители оценили гостью из Петербурга, организаторы получили жалобы на длинные очереди и усиленную охрану. Также тусовщики увидели смену либеральных настроений в баре, где поддерживают Алексея Навального, и пригрозили бойкотом.

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Комментарии (23)

LiChaBaTa
Классно Фонтанка подколола всю ситуацию. Сплошной сарказм.)
265084321
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5203 7380 4685 149-восeмь

Заранее большое человеческое спaсибо.................
azul
подлизали, так подлизали.
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