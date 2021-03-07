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После диджей-сета предполагаемой дочери Путина посетители грозятся объявить бойкот московскому бару

Посетители московского бара «Ровесник» не оценили вечеринку с участием Луизы Розовой, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Своё недовольство тусовщики высказывают в Instagram заведения 7 марта.

Бар «Ровесник» финансово поддерживал Фонд борьбы с коррупцией (организация признана Минюстом РФ выполняющей функции иностранного агента), также в заведении однажды выступала некая группа с песней «Кто убил Немцова?». Перемена политических взглядов удивила завсегдатаев, они предлагают переименовать бар в «Наместник».

Посетители пожаловались, что из-за особого статуса гостьи им пришлось стоять в огромной очереди, а на входе был ужесточен фейсконтроль. Во время вечеринки якобы запрещали фотографировать и снимать на видео. Любители ночных танцев заявили, что больше не вернутся в «Ровесник».

Менеджеры бара пока ситуацию не комментируют, пишет издание «Подъём».

Луиза Розова сыграла диджей-сет в московском баре «Ровесник» в ночь на 7 марта. Девушке приписывают родство с президентом, сама она эту версию не комментировала.

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Комментарии (13)

Михаил Петров-Водкин
Убьют её скоро, если из страны не умотает. До неё добраться проще, чем до папаши.
Zloi_prohozhiy
Любители ночных танцев заявили, что больше не вернутся в «Ровесник». - правильно
grannie
В ПРБ мало будет перманентно донатить Наисветлейшим. Надо ещё "правильные ку" регулярно делать, причём демонстративно, желательно с нотариальным заверением. Иначе рискуешь стать нерукопожатным. Нет, что вы, это (нерукопожатость) ни в коем случае не будет преступлением против ПРБ: ПРБ будет свободной и демократичной. Но Совет Светлоликейших будет публиковать свои "фу" нерукопожатным. И истинный ПРБиец никогда не будет пользоваться услугами фу-списочников. Шейминг и хейтинг фу-списочников будет официально поощряться и вознаграждаться.
Так победимЪ!
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