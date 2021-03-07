После диджей-сета предполагаемой дочери Путина посетители грозятся объявить бойкот московскому бару

Посетители московского бара «Ровесник» не оценили вечеринку с участием Луизы Розовой, которую СМИ называют дочерью президента Владимира Путина. Своё недовольство тусовщики высказывают в Instagram заведения 7 марта.



Бар «Ровесник» финансово поддерживал Фонд борьбы с коррупцией (организация признана Минюстом РФ выполняющей функции иностранного агента), также в заведении однажды выступала некая группа с песней «Кто убил Немцова?». Перемена политических взглядов удивила завсегдатаев, они предлагают переименовать бар в «Наместник».



Посетители пожаловались, что из-за особого статуса гостьи им пришлось стоять в огромной очереди, а на входе был ужесточен фейсконтроль. Во время вечеринки якобы запрещали фотографировать и снимать на видео. Любители ночных танцев заявили, что больше не вернутся в «Ровесник».



Менеджеры бара пока ситуацию не комментируют, пишет издание «Подъём».



Луиза Розова сыграла диджей-сет в московском баре «Ровесник» в ночь на 7 марта. Девушке приписывают родство с президентом, сама она эту версию не комментировала.

