Накануне внутриквартальные территории Петербурга перед метелью превентивно обработали противогололёдными материалами. Как рассказали 7 марта в Жилищном комитете Смольного, всего израсходовано около 500 тысяч тонн песко-соляной смеси.
После снегопада петербургские дворы сегодня убирают 6112 дворников, 506 единиц уборочной техники и 643 единиц средств малой механизации, добавили в ведомстве. От снега в первую очередь очищают подходы к парадным жилых домов и подъезды к контейнерным площадкам.
Накануне, 6 марта, погода в Петербурге резко сменилась с солнечной на лютую вьюгу. О том, как город встретил снег, смотрите в материале «Фонтанки». В воскресенье, 7 марта, синоптики опять обещают небольшой, местами умеренный снег, возможна метель.
Петербургские дворы засыпали 500 тысячами тонн противогололедных материалов
Накануне внутриквартальные территории Петербурга перед метелью превентивно обработали противогололёдными материалами. Как рассказали 7 марта в Жилищном комитете Смольного, всего израсходовано около 500 тысяч тонн песко-соляной смеси.