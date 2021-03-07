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Петербургские дворы засыпали 500 тысячами тонн противогололедных материалов

Накануне внутриквартальные территории Петербурга перед метелью превентивно обработали противогололёдными материалами. Как рассказали 7 марта в Жилищном комитете Смольного, всего израсходовано около 500 тысяч тонн песко-соляной смеси.

После снегопада петербургские дворы сегодня убирают 6112 дворников, 506 единиц уборочной техники и 643 единиц средств малой механизации, добавили в ведомстве. От снега в первую очередь очищают подходы к парадным жилых домов и подъезды к контейнерным площадкам.

Накануне, 6 марта, погода в Петербурге резко сменилась с солнечной на лютую вьюгу. О том, как город встретил снег, смотрите в материале «Фонтанки». В воскресенье, 7 марта, синоптики опять обещают небольшой, местами умеренный снег, возможна метель.

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Комментарии (2)

Pekkonen
500 000 тонн это 25 000 КАМАЗов по 20 тонн.
Может быть журналисты опять наврали?
И это все таки 500 тыс. КГ было?
Или 5 000 тонн?..
Хотя заметку лишь бы написать и выпустить в люди.
Фактчекинг и редактура это не про Фонтанку
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