Вслед за снежной бурей, накрывшей город накануне вечером, в Петербург вновь вернулась облачная, с прояснениями погода и даже немного выглянуло солнце. Тем не менее днём в воскресенье, 7 марта, синоптики опять обещают небольшой, местами умеренный снег, возможна метель.
Ветер северо-западный, северный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха ночью опускалась до -4...-6 градусов, днём же потеплеет ненамного — до -3...-5 градусов.
На дорогах гололедица, снежные заносы. Атмосферное давление будет понижаться и в течение дня составит 741 мм ртутного столба.
После бури. Вслед за метелью в Петербург вновь вернулось солнце, а потом опять пойдёт снег
Вслед за снежной бурей, накрывшей город накануне вечером, в Петербург вновь вернулась облачная, с прояснениями погода и даже немного выглянуло солнце. Тем не менее днём в воскресенье, 7 марта, синоптики опять обещают небольшой, местами умеренный снег, возможна метель.