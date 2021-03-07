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После бури. Вслед за метелью в Петербург вновь вернулось солнце, а потом опять пойдёт снег

Вслед за снежной бурей, накрывшей город накануне вечером, в Петербург вновь вернулась облачная, с прояснениями погода и даже немного выглянуло солнце. Тем не менее днём в воскресенье, 7 марта, синоптики опять обещают небольшой, местами умеренный снег, возможна метель.

Ветер северо-западный, северный будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15–18 м/с. Температура воздуха ночью опускалась до -4...-6 градусов, днём же потеплеет ненамного — до -3...-5 градусов.

На дорогах гололедица, снежные заносы. Атмосферное давление будет понижаться и в течение дня составит 741 мм ртутного столба.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
Тяжко нынче гипертоникам.
R&R
Заголовок хороший, «вслед за мебелью...» исправьте Т9
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