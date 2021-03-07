ТНТ вырезал из выпуска Comedy Club шутку Павла Воли о «фильме про дворец»

Телеканал ТНТ вырезал из выпуска Comedy Club шутку комика Павла Воли о «фильме про дворец». Часть выступления, которая не вошла в итоговый выпуск шоу на сайте видеосервиса Premier, опубликовало издание «Палач».



Во время записи шоу 26 февраля Воля пожаловался, что его всё время просят что-то прокомментировать. В качестве примера он привел ситуацию, когда занимался с сыном математикой и его телефон вдруг взорвался сообщениями. «Дворец, дворец, зайди в YouTube, фильм про дворец!» — рассказал комик. Говоря о фильме, он отметил, что ему наверняка известно, какой дворец у его коллеги — шоумена Гарика Мартиросяна. «Мартиросян мне сказал: «Вот, Пашка, смотри, это мой дом. Если будет какое расследование, Пашка, это твой дом»», — пошутил Воля.



На сайте видеосервиса Premier 1 выпуск 17-го сезона шоу опубликован без шутки о дворце. Блок программы, в которой Павел Воля рассказывает о российском интернете и «хейте» в комментариях, не содержит упоминаний о фильме-расследовании.



Споры о владельце дворца в Геленджике начались после того, как соратники Алексея Навального 19 января выпустили фильм об этом здании, к которому якобы имеет отношение президент РФ. В видеорасследовании использовали якобы полученный от подрядчика детальный архитектурный план дворца, по которому с помощью 3D-визуализации было воссоздано внешнее и внутреннее убранство.