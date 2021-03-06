В Госдуме опровергли заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин отрицает наличие планов об увеличении пенсионного возраста.
«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований», — приводит сайт Госдумы его комментарий 6 марта после заявления депутата от КПРФ Валерия Рашкина о возможности увеличения возраста выхода на пенсию в России. «Этой темы у нас в повестке нет», — заверил Володин.
Наоборот, отметил он, на последнем совещании с президентом обсуждались меры поддержки пенсионеров.
Опроверг информацию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это ошибочное утверждение», — сказал он «Интерфаксу».
Ранее 6 марта Рашкин заявил в интервью Ura.ru, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году.