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В Госдуме опровергли заявления о возможности повышения пенсионного возраста в России

Спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин отрицает наличие планов об увеличении пенсионного возраста.

«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований», — приводит сайт Госдумы его комментарий 6 марта после заявления депутата от КПРФ Валерия Рашкина о возможности увеличения возраста выхода на пенсию в России. «Этой темы у нас в повестке нет», — заверил Володин.

Наоборот, отметил он, на последнем совещании с президентом обсуждались меры поддержки пенсионеров.

Опроверг информацию и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это ошибочное утверждение», — сказал он «Интерфаксу».

Ранее 6 марта Рашкин заявил в интервью Ura.ru, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году.

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Комментарии (21)

Викеша
Значит, точно повысят! После выборов, лет до 90.
AEG
"Единожды солгавший, кто тебе поверит?"©
Агроном аэродрома
Зато средняя пензия будет - дай бох каждому!!
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