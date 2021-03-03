Правозащитник Лев Пономарев подал иск к Минюсту с требованием убрать его из списка СМИ-иноагентов

Правозащитник Лев Пономарев обратился в Хорошевский суд Москвы с иском к Министерству юстиции и МИД РФ. Он требует признать незаконным внесение его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом 3 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Министерство юстиции России 28 декабря 2020 года включило Пономарёва и ещё четырёх физических лиц в список средств массовой информации — иностранных агентов. Это акционистка Дарья Апахончич и журналисты Денис Камалягин, Сергей Маркелов и Людмила Савицкая. Закон, позволяющий добавлять в перечень СМИ-иноагентов физлиц, вступил в силу в конце декабря прошлого года. Организации и люди могут получить статус иноагента, если они занимаются политикой и получают финансирование из-за рубежа.