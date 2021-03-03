«Норникель» выведет из эксплуатации аварийные участки фабрики, на которой произошло обрушение

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания выведет из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где из-за обрушения погибли трое рабочих. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.



«Мы приняли решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков <...> с целью исключения повторения такого рода аварий», — цитирует Потанина издание.

Ранее «Фонтанка» писала, что руководителя Норильской обогатительной фабрики отстранили от должности из-за аварии, произошедшей в районе 4 утра 20 февраля, а акции «Норникеля» после обрушения начали падать, к 22 февраля сократив состояние совладельца «Норникеля» Потанина примерно на 3,9%.