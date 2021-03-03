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«Норникель» выведет из эксплуатации аварийные участки фабрики, на которой произошло обрушение

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания выведет из эксплуатации все аварийные участки на Норильской обогатительной фабрике, где из-за обрушения погибли трое рабочих. Об этом 3 марта сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение о полном выводе из эксплуатации всех аварийных участков <...> с целью исключения повторения такого рода аварий», — цитирует Потанина издание.

Ранее «Фонтанка» писала, что руководителя Норильской обогатительной фабрики отстранили от должности из-за аварии, произошедшей в районе 4 утра 20 февраля, а акции «Норникеля» после обрушения начали падать, к 22 февраля сократив состояние совладельца «Норникеля» Потанина примерно на 3,9%.

Обрушение в цехе Норильской обогатительной фабрики произошло в районе 4 часов утра 20 февраля. По последним данным ТАСС, в этот момент в помещении находились восемь человек, четырёх из них извлекли из-под завалов, двое выбрались сами. Один из пострадавших умер в машине скорой помощи, судьба двоих по-прежнему неизвестна. Госпитализированы пять человек. Они находятся в тяжёлом состоянии. Сильный мороз и опасность обрушения конструкций осложняют разбор завалов. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. метров.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

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