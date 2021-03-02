В смерти младенца, найденного у мусорного контейнера в Колпино, СК видит убийство. Ищут мать

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как жительница Колпинского района нашла у мусорного контейнера пакет с телом мальчика, завёрнутого в одеяло.



Как сообщили в городском Следственном комитете, 2 марта следствие квалифицировало смерть грудничка по статье 106 УК — убийство матерью новорождённого ребёнка. Судмедэксперты установили, что мальчик скончался в результате родовой травмы.

Тело ребёнка у мусорного контейнера на Раумской, 11 накануне нашла местная жительница. Приехавшие на место полицейские выяснили, что к пункту с отходами его отнесла женщина, которая работает дворником. Она, в свою очередь, увидела пакет на чердачном этаже, но не стала заглядывать внутрь.