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В смерти младенца, найденного у мусорного контейнера в Колпино, СК видит убийство. Ищут мать

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как жительница Колпинского района нашла у мусорного контейнера пакет с телом мальчика, завёрнутого в одеяло.

Как сообщили в городском Следственном комитете, 2 марта следствие квалифицировало смерть грудничка по статье 106 УК — убийство матерью новорождённого ребёнка. Судмедэксперты установили, что мальчик скончался в результате родовой травмы.

Тело ребёнка у мусорного контейнера на Раумской, 11 накануне нашла местная жительница. Приехавшие на место полицейские выяснили, что к пункту с отходами его отнесла женщина, которая работает дворником. Она, в свою очередь, увидела пакет на чердачном этаже, но не стала заглядывать внутрь.

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Комментарии (2)

rybalka
мальчик, которому, предположительно, не исполнилось и года, скончался после родов от родовой травмы///
Как это вообще понять: младенец новорожденный, "предположительно до года"? Специалисты не смогли определить возраст с бОльшей точностью???
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