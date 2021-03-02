Госпитализация в Петербурге в феврале упала почти на 47% к январским значениям, а вот число умерших снизилось не так значительно, доля тяжелых пациентов увеличилась, и в целом вторая половина февраля продемонстрировала замедление в улучшении эпидемиологической ситуации, констатировали в Смольном.

Как говорится в справке межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу, опубликованной 2 марта, в Петербурге в феврале уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью, с лабораторно подтвержденным COVID-19 (-40%). Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах, так и амбулаторно (-44%). А госпитализация с коронавирусом и пневмониями уменьшилась на 46,5%.



Беременных с новой коронавирусной инфекцией в феврале госпитализировано на 22,5% меньше, чем в январе. В детских стационарах также отмечается снижение количества госпитализируемых детей с COVID-19 на 13,4%.

Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Поделиться Поделиться







Доля тяжелых больных в стационарах города в феврале в среднем была 25,4 %, в январе — 24,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 227 пациентов, что на 47,5 % меньше пикового значения в декабре 2020 года. Прибавка нарастающего итога умерших за февраль — 1341 человек. В январе было 1825.

Но во второй половине февраля тренд на снижение распространения инфекции стал замедляться. Власти даже заговорили о новом этапе роста заболеваемости.

Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Поделиться Поделиться







«На 7-й календарной неделе был зарегистрирован рост недельной суммы госпитализаций взрослых на 7,6 %. На 8-й неделе снижение количества суточных госпитализаций возобновилось. Отмечается также замедление в феврале скорости снижения общего количества активно больных по сравнению с январем, — отметили в совете. — Несмотря на снижение заболеваемости, эпидемия продолжается и COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией».



Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Фото: Информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге на 28.02.2021 Поделиться Поделиться







За все время в Петербурге вакцинировано 247 тыс. человек. Из них 103,5 тыс. полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 348,5 тыс. комплектов. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на 2 марта — 97,3 тыс. комплектов. Накануне губернатор Беглов сделал первую прививку от коронавируса и рекомендовал последовать его примеру.

О впечатлениях журналистов «Фонтанки» от обеих доз «Спутника V» и о том, какие у них выработались антитела, читайте в нашем материале.