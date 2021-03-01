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Пашинян анонсировал референдум для перехода Армении к новой форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что осенью в стране может состояться голосование по переходу от парламентской к полупрезидентской форме правления. Референдум планируется провести в октябре.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — приводит «Интерфакс» слова Пашиняна, сказанные им во время митинга своих единомышленников в центре Еревана 1 марта.

Он добавил, что это поможет удержать страну от внутриполитических кризисов.

Утром 25 февраля вооружённые силы Армении потребовали отставки Пашиняна. В ответ премьер заявил о попытке переворота. Оппозиция также организовала масштабные акции протеста. Подробно о политическом кризисе в Армении в интервью «Фонтанке» рассказал кавказовед Сергей Маркедонов.

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Комментарии (5)

265015791
Референдум без выяснения стоимости и последствий того или иного выбора ничем не отличается от опроса о том какое вы предпочитаете мыло.
По сути просто развод граждан.
nuga
Полупрезидент он же кентавр.Оригинально.
f0ntan
В Киргизии до недавнего времени тоже была американская парламентская модель правления. При которой через каждые 0,5-2 года было принято устраивать новый переворот, прежнего президента сажать в тюрьму, а на новым президентом выдвигать высвобожденного из тюрьмы в результате переворота. Нынешний президент Киргизии Жапаров не хочет, чтоб его снова скоро свергли и снова посадили в тюрьму, поэтому он на референдуме поменял парламентскую республику на президентскую. Пашинян в Армении тоже пришел к власти в результате переворота 2018 года и посадил в тюрьму прежнего премьера Сагсяна. Пашиняну не хочется нового переворота и повторять судьбу Саргсяна, потому он хочет поменять форму правления с парламентской на президентскую.
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