Пашинян анонсировал референдум для перехода Армении к новой форме правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что осенью в стране может состояться голосование по переходу от парламентской к полупрезидентской форме правления. Референдум планируется провести в октябре.

«В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдем от парламентской к полупрезидентской форме правления», — приводит «Интерфакс» слова Пашиняна, сказанные им во время митинга своих единомышленников в центре Еревана 1 марта.