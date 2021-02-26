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Большинство привитых от коронавируса в петербургских ТЦ неожиданно оказались мужчинами

Стереотипные ожидания того, что в основном прививаться от коронавируса в торговых центрах Петербурга захотят женщины, оказались несостоятельными. Мужчин пришло значительно больше.

«Это люди разных возрастов: минимум — 18 лет, максимум — 81 год. А если говорить в гендерном соотношении, то женщин у нас меньше — 40%, а мужчин — 60%», — рассказал 26 февраля про привитых в ТЦ первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», пункты вакцинации пока открылись в пяти моллах: «Невском центре», «Сити Молле», «Охта Молле», «Европолисе» и «Жемчужной Плазе». На очереди еще несколько: ТРК «Радуга», «Международный», «Старая деревня». Они предоставляют свободу выбора: работают с утра и до вечера, не требуют записи и ожидания, первую и вторую прививки можно делать в разных местах.

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Комментарии (1)

просто взять и запретить
Вот на мужчинах испытают - тогда и привилегированный пол подтянется. А то ишь чего захотели - непонятно чем прививаться. Также многим условие привиться ставит работодатель, а мужчины больше работают, чем на удаленках сидят - в отличие от.
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