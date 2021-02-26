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В отношении полицейского, который ударил Маргариту Юдину, отказались возбуждать уголовное дело

В МВД и Следственном комитете не стали возбуждать уголовное дело в отношении полицейского, который ударил в живот Марину Юдину на акции в Петербурге 23 января. Об этом 26 февраля «Фонтанке» рассказал правозащитник Динар Идрисов, который подавал заявление о преступлении.

«По истечении 30 дней я пришел в 76 отдел полиции и попросил уведомить меня о результатах проверки. Мне сообщили, что в возбуждении дела отказано и бумага находится на подписи у руководства», — отметил он.

Во время акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального Марина Юдина вступилась за задержанного юношу и получила от полицейского удар ногой в живот. При падении она ударилась головой. Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На следующий день к ней в больницу пришли представители главка и полицейский в маске, представившийся «Колей». Юдина сначала приняла извинения от полиции, однако затем сменила миролюбивый настрой. Повторно Юдину госпитализировали вечером 26 января, спустя несколько дней выписали.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (19)

aaignat
Там уже цацку повесили этому запотёнышу забралову
tochilshik
а кто сомневался? действия негодяя положительно оценили на всех уровнях власти и пропаганда в СМИ. теперь забралозапотело будет с утроенной энергией дубасить палкой недовольных.
Доверчивый_5e4ce296a0900
Закон издревле запрещает судить обладателей метлы и пёсьей башки.
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