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Силовики снова нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. Спецоперация проходит под звон колоколов

Вооруженные бойцы Росгвардии и ОМОНа в ночь на 26 февраля снова нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области. Что именно послужило причиной визита силовиков, пока неизвестно.

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О штурме Среднеуральского женского монастыря со ссылкой на очевидцев пишет портал E1.RU. По их словам, спецоперация проходит под громкий звон колоколов, а штурмующие монастырь якобы «бьют монахинь и забирают отцов».

«На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать», — заявил адвокат экс-схиигумена Сергия Романова Павел Бабиков.

Сторонники экс-схиигумена Сергия готовились к новому штурму Среднеуральского монастыря с начала февраля. В обители опасаются, что у них заберут святыни.

В ночь на 29 декабря силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия. Ранее его уже отлучили от церкви. Басманный суд отправил его под арест, Сергия обвиняют по трём статьям УК: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица», по ст. 330 УК РФ «Самоуправство» и ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.

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Комментарии (6)

Riptide
Пренебесному селению преподобному игумну царь и великий князь всея Руси челом бьет
Александр Найдёнов
все эти монастыри,церкви надо бы прошерстить и отобрать у всех попов награбленное у народа!
Djnyana
Людей в России бьют и преследуют уже за Веру?! )
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