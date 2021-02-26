Вооруженные бойцы Росгвардии и ОМОНа в ночь на 26 февраля снова нагрянули в монастырь бывшего схиигумена, а теперь схимонаха Сергия (Романова) в Свердловской области. Что именно послужило причиной визита силовиков, пока неизвестно.

О штурме Среднеуральского женского монастыря со ссылкой на очевидцев пишет портал E1.RU. По их словам, спецоперация проходит под громкий звон колоколов, а штурмующие монастырь якобы «бьют монахинь и забирают отцов».

«На территорию монастыря зашли 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать», — заявил адвокат экс-схиигумена Сергия Романова Павел Бабиков.