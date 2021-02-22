Хакеры научились похищать разговоры из Clubhouse

Хакеру на этой неделе удалось похитить аудиопотоки из нескольких комнат Clubhouse и транслировать их на сторонний сайт. Об этом 22 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря новой соцсети Римы Бэнэси.
Как пишет издание, компания заявила, что навсегда заблокировала этого пользователя и установила новые меры безопасности, чтобы избежать новых хакерских похищений. Однако опрошенные Bloomberg специалисты предупреждают: при регистрации в Clubhouse нужно понимать, что все разговоры в комнатах могут быть записаны. Clubhouse отказался объяснить, какие шаги были предприняты для предотвращения подобных нарушений.
Соцсеть Clubhouse набирает популярность в России с начала февраля. Ранее «Фонтанка» писала о том, как работает приложение и как его поделили локальные сообщества. Взрывной рост популярности соцсети уже взволновал Госдуму РФ, где заявили о важности технологий по выявлению экстремизма и политических манипуляций. Также сообщалось, что к соцсети решили присмотреться в Кремле.
Программист из Петербурга на днях написал аналог Clubhouse для операционной системы Android, пока социальная сеть доступна только для iOS.