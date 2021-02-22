Хакеры научились похищать разговоры из Clubhouse

Хакеру на этой неделе удалось похитить аудиопотоки из нескольких комнат Clubhouse и транслировать их на сторонний сайт. Об этом 22 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря новой соцсети Римы Бэнэси.



Как пишет издание, компания заявила, что навсегда заблокировала этого пользователя и установила новые меры безопасности, чтобы избежать новых хакерских похищений. Однако опрошенные Bloomberg специалисты предупреждают: при регистрации в Clubhouse нужно понимать, что все разговоры в комнатах могут быть записаны. Clubhouse отказался объяснить, какие шаги были предприняты для предотвращения подобных нарушений.