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Хакеры научились похищать разговоры из Clubhouse

Хакеру на этой неделе удалось похитить аудиопотоки из нескольких комнат Clubhouse и транслировать их на сторонний сайт. Об этом 22 февраля сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря новой соцсети Римы Бэнэси.

Как пишет издание, компания заявила, что навсегда заблокировала этого пользователя и установила новые меры безопасности, чтобы избежать новых хакерских похищений. Однако опрошенные Bloomberg специалисты предупреждают: при регистрации в Clubhouse нужно понимать, что все разговоры в комнатах могут быть записаны. Clubhouse отказался объяснить, какие шаги были предприняты для предотвращения подобных нарушений.

Соцсеть Clubhouse набирает популярность в России с начала февраля. Ранее «Фонтанка» писала о том, как работает приложение и как его поделили локальные сообщества. Взрывной рост популярности соцсети уже взволновал Госдуму РФ, где заявили о важности технологий по выявлению экстремизма и политических манипуляций. Также сообщалось, что к соцсети решили присмотреться в Кремле.

Программист из Петербурга на днях написал аналог Clubhouse для операционной системы Android, пока социальная сеть доступна только для iOS.

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Комментарии (3)

Pupin
Всем российским сми сейчас платят за pr этой ерунды?
265076323
Эка невидаль, микрофон на запись включили)))
Frank Costello
Господи, горе то какое!)))
Знать бы ещё как в этой херне зарегистрироваться)))
А то их уже хакают во всю)))
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