Через снегоприёмные пункты Водоканала за последние сутки прошло рекордное количество снега, коммунальщики в TikTok отчитываются о работе, но Петербург 22 февраля всё равно завален сугробами. Машины покрылись снежными шапками, на дорогах местами барханы и каша. Днём в городе выглянуло солнце, но на завтра синоптики обещают продолжение зимней сказки.



К полудню 21 февраля в Петербурге выпало 15 сантиметров снега, а к утру 22-го — еще 9, отметили в комитете по благоустройству. В Водоканале отчитались о рекордном за эту зиму объёме осадков, принятом и утилизированном на снегоплавильных и снегоприёмных пунктах. Только за вчерашние сутки предприятие приняло почти 45 тысяч кубометров снега. А всего с начала сезона утилизировано 1,13 млн кубометров снежных масс. «Заранее были проведены регламентные работы по очистке песколовок и снегоплавильных камер от песка и мусора, которые поступают на снегоплавильные пункты вместе со снегом», — описали подготовку к снегопадам в пресс-службе Водоканала.