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Снегоплавильщики поставили новый рекорд, а жители просят расчистить дорожки надписями на сугробах. Петербург ликвидирует последствия снегопада

Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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Через снегоприёмные пункты Водоканала за последние сутки прошло рекордное количество снега, коммунальщики в TikTok отчитываются о работе, но Петербург 22 февраля всё равно завален сугробами. Машины покрылись снежными шапками, на дорогах местами барханы и каша. Днём в городе выглянуло солнце, но на завтра синоптики обещают продолжение зимней сказки.

К полудню 21 февраля в Петербурге выпало 15 сантиметров снега, а к утру 22-го — еще 9, отметили в комитете по благоустройству. В Водоканале отчитались о рекордном за эту зиму объёме осадков, принятом и утилизированном на снегоплавильных и снегоприёмных пунктах. Только за вчерашние сутки предприятие приняло почти 45 тысяч кубометров снега. А всего с начала сезона утилизировано 1,13 млн кубометров снежных масс. «Заранее были проведены регламентные работы по очистке песколовок и снегоплавильных камер от песка и мусора, которые поступают на снегоплавильные пункты вместе со снегом», — описали подготовку к снегопадам в пресс-службе Водоканала.

Город в ночь с 21 на 22 февраля убирали 1230 единиц техники и 352 специалиста ручного труда, за прошедшие сутки дорожные предприятия вывезли 31 тысячу кубометров осадков. На дневную смену сегодня вышли 1198 единиц техники и 1097 специалистов ручного труда, приводят цифры в комблаге.

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По данным ведомства, дворовые территории коммунальщики убирали с 6 утра. Работали более 7600 человек, 610 единиц техники и порядка 700 единиц малой механизации. Жилкомсервис № 3 Калининского района даже в TikTok поделился усердием своего сотрудника — видео зафиксировало, как снегоуборочная техника засасывает снег с дороги и отправляет его прямиком на крышу стоящей рядом машины.

Не все коммунальщики, правда, отличились расторопностью. В одном из ЖК Московского района в сугробах утром успела появиться протоптанная ногами местного жителя надпись «Пора убрать снег!» Хотя в управляющей компании «Две столицы» отметили, что ее сотрудники усердно работали с 7 утра. Впрочем, в скором времени буквы занесло снегом.

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Как и предсказывали синоптики, днем 22 февраля в Петербурге наступило затишье. Фотокорреспонденту «Фонтанки» удалось прогуляться по городу и зафиксировать зимнюю сказку: сугробы на крышах автомобилей, метровые горы снега на тротуарах и рыхлые борозды вдоль проезжей части, которые неизбежно приходится преодолевать водителям и пассажирам общественного транспорта.

Новые осадки, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ждут город днём 23 февраля — местами в Петербурге случатся метель и сильный снег. Температура воздуха ночью составит минус 17–19 градусов, днём завтра обещают минус 10–12. В Ленобласти на День защитника Отечества прогнозируют снег почти во всех районах, местами сильный. Температура воздуха ночью опустится до минус 12–17, а на востоке — даже до минус 20–25. Но днём поднимется до минус 8–13 градусов, а на юго-западе местами до минус 3.

Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (10)

Zdobsi
Ну пройти можно, проехать тоже. А почему на фото ни одного машиноместа нет, никто из автовладельцев не чистит себе место? Не комильфо? И трактор проехал быстро сегодня у нас на ваське, оставив развалы снежные. Ну, честно говоря, я спрашивал-их держат на полставки-так что понятно почему так. На щетке заработки никакие, никто идти не хочет.
Ганс-Дитрих Геншер
"Навальный" надо писать на всех сугробах, гыгы)
265040341
..... хороший роторный мотоблок, не помешал бы в каждой жилищной конторе и было бы неплохо освоить рассылку смс оповещений по районам (желательно с указанием улиц, проспектов), чтобы на время снегопада и снегоуборки убирали машины на платные парковки ....
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