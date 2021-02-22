Через снегоприёмные пункты Водоканала за последние сутки прошло рекордное количество снега, коммунальщики в TikTok отчитываются о работе, но Петербург 22 февраля всё равно завален сугробами. Машины покрылись снежными шапками, на дорогах местами барханы и каша. Днём в городе выглянуло солнце, но на завтра синоптики обещают продолжение зимней сказки.
К полудню 21 февраля в Петербурге выпало 15 сантиметров снега, а к утру 22-го — еще 9, отметили в комитете по благоустройству. В Водоканале отчитались о рекордном за эту зиму объёме осадков, принятом и утилизированном на снегоплавильных и снегоприёмных пунктах. Только за вчерашние сутки предприятие приняло почти 45 тысяч кубометров снега. А всего с начала сезона утилизировано 1,13 млн кубометров снежных масс. «Заранее были проведены регламентные работы по очистке песколовок и снегоплавильных камер от песка и мусора, которые поступают на снегоплавильные пункты вместе со снегом», — описали подготовку к снегопадам в пресс-службе Водоканала.
Город в ночь с 21 на 22 февраля убирали 1230 единиц техники и 352 специалиста ручного труда, за прошедшие сутки дорожные предприятия вывезли 31 тысячу кубометров осадков. На дневную смену сегодня вышли 1198 единиц техники и 1097 специалистов ручного труда, приводят цифры в комблаге.
По данным ведомства, дворовые территории коммунальщики убирали с 6 утра. Работали более 7600 человек, 610 единиц техники и порядка 700 единиц малой механизации. Жилкомсервис
Не все коммунальщики, правда, отличились расторопностью. В одном из ЖК Московского района в сугробах утром успела появиться протоптанная ногами местного жителя надпись «Пора убрать снег!» Хотя в управляющей компании «Две столицы» отметили, что ее сотрудники усердно работали с 7 утра. Впрочем, в скором времени буквы занесло снегом.
Как и предсказывали синоптики, днем 22 февраля в Петербурге наступило затишье. Фотокорреспонденту «Фонтанки» удалось прогуляться по городу и зафиксировать зимнюю сказку: сугробы на крышах автомобилей, метровые горы снега на тротуарах и рыхлые борозды вдоль проезжей части, которые неизбежно приходится преодолевать водителям и пассажирам общественного транспорта.
Новые осадки, по прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ждут город днём 23 февраля — местами в Петербурге случатся метель и сильный снег. Температура воздуха ночью составит минус 17–19 градусов, днём завтра обещают минус 10–12. В Ленобласти на День защитника Отечества прогнозируют снег почти во всех районах, местами сильный. Температура воздуха ночью опустится до минус 12–17, а на востоке — даже до минус 20–25. Но днём поднимется до минус 8–13 градусов, а на юго-западе местами до минус 3.