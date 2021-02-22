Петербург продолжает покрываться сугробами. Синоптики на ближайшие три дня прогнозируют продолжение снегопадов и умеренные морозы, а в Ленобласти — все минус 22.



Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром 22 февраля в Петербурге будет идти сильный снег, днём он станет слабее. Ожидается юго-восточный и восточный ветер, потеплеет максимум до минус 9–11 градусов. Ленобласть тоже продолжит засыпать осадками, местами снег будет мокрым. В восточных районах температура ночью опустится до минус 17–22 градусов, а днём поднимется только до минус 15. Погодные условия вызовут гололедицу и сложную обстановку на дорогах, которая сохранится до 24 февраля.