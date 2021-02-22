Петербург продолжает покрываться сугробами. Синоптики на ближайшие три дня прогнозируют продолжение снегопадов и умеренные морозы, а в Ленобласти — все минус 22.
Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром 22 февраля в Петербурге будет идти сильный снег, днём он станет слабее. Ожидается юго-восточный и восточный ветер, потеплеет максимум до минус 9–11 градусов. Ленобласть тоже продолжит засыпать осадками, местами снег будет мокрым. В восточных районах температура ночью опустится до минус 17–22 градусов, а днём поднимется только до минус 15. Погодные условия вызовут гололедицу и сложную обстановку на дорогах, которая сохранится до 24 февраля.
С 23 февраля погода в Петербурге начнёт ухудшаться. Ночью в городе продолжатся небольшие осадки, температура воздуха опустится до минус 14–16 градусов. Атмосферное давление повысится и начнёт понижаться только с рассветом. Днём будет идти умеренный снег, ожидается потепление до минус 6–8. В Ленобласти прогнозируют местами сильные осадки. На юго-западе температура воздуха днём составит до минус 3 градусов, на востоке — минус 20–25 ночью и минус 8–13 днём.
В ночь на 24 февраля в Петербурге прогнозируют снег, местами сильный, а днём — небольшие осадки. Температура ночью — минус 7–9 градусов. Вместе с сугробами в город придёт потепление: воздух прогреется до минус 1–3. Ленобласть тоже ночью и утром будет покрыта снегопадом, сила осадков уменьшится только днём. Температура воздуха ночью на западе минус 8–13 градусов, на востоке — минус 15–20, днём на западе от 0 до минус 5 градусов, на востоке — минус 7–12.
ну в петербурге так все и ходят потому что снег последний раз чистили примерно в эру мезозоя pic.twitter.com/LN9TMjHSLo— gashina (@rolyatsw) February 21, 2021