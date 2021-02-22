FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -16
73.98р89.66р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Петербург продолжает заваливать снегом. Осадки не отступят до начала рабочей недели

Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Петербург продолжает покрываться сугробами. Синоптики на ближайшие три дня прогнозируют продолжение снегопадов и умеренные морозы, а в Ленобласти — все минус 22.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром 22 февраля в Петербурге будет идти сильный снег, днём он станет слабее. Ожидается юго-восточный и восточный ветер, потеплеет максимум до минус 9–11 градусов. Ленобласть тоже продолжит засыпать осадками, местами снег будет мокрым. В восточных районах температура ночью опустится до минус 17–22 градусов, а днём поднимется только до минус 15. Погодные условия вызовут гололедицу и сложную обстановку на дорогах, которая сохранится до 24 февраля.

С 23 февраля погода в Петербурге начнёт ухудшаться. Ночью в городе продолжатся небольшие осадки, температура воздуха опустится до минус 14–16 градусов. Атмосферное давление повысится и начнёт понижаться только с рассветом. Днём будет идти умеренный снег, ожидается потепление до минус 6–8. В Ленобласти прогнозируют местами сильные осадки. На юго-западе температура воздуха днём составит до минус 3 градусов, на востоке — минус 20–25 ночью и минус 8–13 днём.

В ночь на 24 февраля в Петербурге прогнозируют снег, местами сильный, а днём — небольшие осадки. Температура ночью — минус 7–9 градусов. Вместе с сугробами в город придёт потепление: воздух прогреется до минус 1–3. Ленобласть тоже ночью и утром будет покрыта снегопадом, сила осадков уменьшится только днём. Температура воздуха ночью на западе минус 8–13 градусов, на востоке — минус 15–20, днём на западе от 0 до минус 5 градусов, на востоке — минус 7–12.

ПоделитьсяПоделиться
Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

footballer13
Но надо отметить, что город прилично почищен.
Yexela
Спокойно, товарищи! К 9 мая всё уберут, график утверждён.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Тут главное представить зиму в виде катастрофы, это позволит ловкой рукой из одного окна залезть в карман жителей строкой на отопление в розовой квитанции, хотя никто не просил о перетопе))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний