Как рассказал «Фонтанке» Глазунов, дорожки в сугробах под окнами он сделал в районе 7 утра. В отличие от надписи «свободу Навальному», которую в Петербурге со льда Фонтанки убирали силами пожарных , эти буквы даже не расчистили. К полудню их просто замело снегом.

Дворы жилого комплекса «Две столицы» в Московском районе Петербурга утром 22 февраля наполнились надписями. Местный житель Михаил Глазунов собственными ногами протоптал в сугробах многометровые буквы: «Хватит собирать картон!» и «Пора убрать снег!».

Судя по фотографиям неравнодушного петербуржца, на территории «Двух столиц» днём снег частично убрали, очищена проезжая часть. Однако жителям приходится выходить из парадных по узким дорожкам, попасть на игровые площадки можно только через сугробы.



Жилой комплекс обслуживает управляющая компания «Две столицы». «Техника работает, дворники работают все сегодня в режиме с 7 утра. Другое дело то, что периодически идёт снег. Дорожки основные все расчищены», — заверил корреспондента диспетчер.



Утром 22 февраля Петербург продолжало заваливать снегом. Синоптики на ближайшие три дня прогнозируют продолжение снегопадов и умеренные морозы, а в Ленобласти — все минус 22.

