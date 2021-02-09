На набережной реки Фонтанки в Петербурге горожане застали пожарных рядом с вытоптанным на снегу «свободу Навальному». Предположение о том, что от сугробов оперативно избавятся, себя не оправдало.
Видеозапись опубликована в сети 9 февраля. Автор показывает следы на снегу и расчет пожарных с брандспойтом. «Бумаге» она рассказала, что надпись поливали водой, но напора не хватило. Завершения «операции» девушка не дождалась.
В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что не надпись стала причиной выезда, а многочисленные заявки о том, что по льду бродят люди. «В связи с запретом выхода на лёд обеспечивали безопасность горожан», — заверили в пресс-службе. Предназначение пожарного ствола в этом случае осталось неясным.
К шести вечера надпись не исчезла, хотя «свободу» уже не разобрать, а по «Навальному» основательно потоптались. Судя по подмёрзшим лужам, вода на набережной пролилась, но на снегу её следов не замечено. Зато появилась новое послание — кто-то написал нехорошее про президента. Прогулки и фотосессии на замёрзшей реке продолжаются.
автор Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»