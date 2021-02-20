Не взятки, а «повышенный сбор». Опальный схиигумен Сергий объяснил, как за миллионы долларов уклонялся от получения ИНН

Бывший схиигумен Сергий (Романов), отлученный от церкви, заявил, что не давал никому взяток из-за отсутствия у его монастыря ИНН. Его слова передает 20 февраля «Интерфакс».



«По моему благословению и просьбе адвокаты опубликовали суть моего служения строителем и духовником нескольких монастырей. Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности <...> Я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН», — пояснил Сергий.

