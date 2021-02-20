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Не взятки, а «повышенный сбор». Опальный схиигумен Сергий объяснил, как за миллионы долларов уклонялся от получения ИНН

Бывший схиигумен Сергий (Романов), отлученный от церкви, заявил, что не давал никому взяток из-за отсутствия у его монастыря ИНН. Его слова передает 20 февраля «Интерфакс».

«По моему благословению и просьбе адвокаты опубликовали суть моего служения строителем и духовником нескольких монастырей. Некоторые СМИ стали трактовать мои слова, что я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности <...> Я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей. Ставка была повышенной, так как не было ИНН», — пояснил Сергий.

Ранее в Telegram-каналах появилось заявление, в котором Сергий утверждал, что ему якобы пришлось «заплатить несколько миллионов долларов», «чтобы не было реквизитов на монастырях». Получение реквизитов противоречит наставлениям его духовного отца — старца Кирилла. В Екатеринбургской епархии заявили, что слова о многолетней даче взяток «голословны и недоказуемы».

В ночь на 29 декабря силовики взяли штурмом Среднеуральский монастырь и задержали схиигумена Сергия. Ранее его уже отлучили от церкви. Басманный суд отправил его под арест, Сергия обвиняют по трём статьям УК: ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица», по ст. 330 УК РФ «Самоуправство» и ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

Проблемы у бывшего священнослужителя начались из-за его роликов в YouTube, в которых проповеди смешивались с критикой в адрес церкви и власти из-за карантинных мер. В конце июня его люди напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала делать сюжет о физических истязаниях послушников. Отец Сергий был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним оставались его сторонники, которых в августе отлучили от церкви за предательство. Через месяц аналогичная участь постигла и самого отца Сергия.

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