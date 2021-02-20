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ФАС проверит, обоснованно ли такси повышают цены во время снегопада

Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий в метель. Об этом 20 февраля сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», «Гетт», «Максим», — отмечается в сообщении.

Проверить тарифы на такси антимонопольную службу попросили общественники после сильных снегопадов в Москве и других регионах 12–15 февраля, разъясняет ТАСС со ссылкой на председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова. По его словам, общественникам поступили жалобы от граждан: в Москве цены в те дни выросли в пять раз, в регионах — в три раза.

В ФАС отмечали, что цены на рынке такси не регулируются государством. В этой области применяется динамическое ценообразование: чем выше спрос и/или хуже условия работы (плохая погода или существенные затруднения на дорогах), тем выше стоимость.

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Комментарии (3)

alexpv
Блин, почему ФАС не проверяет, законно ли повышаются тарифы на мифический капитальный ремонт, который вырос за полтора года более чем в два раза?
Если у нас рынок, то таксист имеет право везти за любую цену, которую согласен платить покупатель в зависимости от обстоятельств.
Ежели не рынок, то какого черта тогда цены растут на все каждый год везде и повсюду и вовсе не на процент инфляции, а в разы.
260635291
Время в пути увеличивается. Расход топлива тоже. Машину хрен откапаешь. Вообще делать нечего ФАС. Уже не знают от безделья чем заняться.
ARISTARH
Привыкли за муку кататься , где дорого то? Детей в школу и обратно дешевле комфорт + отправить чем самому ехать. Непонимаю, что они там вообще зарабатывают бедолаги...
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