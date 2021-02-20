ФАС проверит, обоснованно ли такси повышают цены во время снегопада

Федеральная антимонопольная служба намерена изучить обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий в метель. Об этом 20 февраля сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Соответствующие запросы направлены в адрес «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везёт», «Гетт», «Максим», — отмечается в сообщении.
Проверить тарифы на такси антимонопольную службу попросили общественники после сильных снегопадов в Москве и других регионах 12–15 февраля, разъясняет ТАСС со ссылкой на председателя общероссийского движения «Сильная Россия» Антона Цветкова. По его словам, общественникам поступили жалобы от граждан: в Москве цены в те дни выросли в пять раз, в регионах — в три раза.
В ФАС отмечали, что цены на рынке такси не регулируются государством. В этой области применяется динамическое ценообразование: чем выше спрос и/или хуже условия работы (плохая погода или существенные затруднения на дорогах), тем выше стоимость.