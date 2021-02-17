Эрмитаж исследует показанные на временной выставке предметы Фаберже после обвинения в демонстрации подделок

Государственный Эрмитаж изучит предметы, предоставленные владельцами на временную выставку «Фаберже — ювелир Императорского двора» и ставшие причиной скандала. Об этом «Фонтанке» сообщили 17 февраля в самом музее.



В Эрмитаже уточнили со ссылкой на Михаила Пиотровского, что «по поручению дирекции и по просьбе владельца» вещей реставраторы будут изучать их историю, «которая у предметов прикладного искусства всегда бурная и полна переделок, доделок, реставраций, ремонтов». И исследование будет «не быстрым». Подобные исследования, со слов главы музея, включают в себя анализ документов, которые были представлены владельцем, Александром Ивановым, а также музейный анализ с помощью контекста и технологические исследования, которые поручены Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов.