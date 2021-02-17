Комсомол ответил: «Есть!» Сеть супермаркетов «Лента» зарегистрировалась в русском офшоре

О редомициляции (смена страны регистрации и юридического адреса компании) сообщается на сайте «Ленты» 17 февраля. Новая «прописка» — в Калининграде, в специальном административном районе на острове Октябрьский. Год назад «Лента» регистрировалась на Кипре; до этого компания находилась под юрисдикцией Британских Виргинских островов. В середине 2020 года собрание акционеров приняло решение о регистрации в России.

Один из крупнейших национальных ретейлеров России — «Лента» — сменил свой юридический адрес. Теперь компания зарегистрирована в особой экономической зоне России, как того хотел президент Путин.

«Что касается ценных бумаг "Ленты", ее глобальные депозитарные расписки (ГДР) продолжают обращаться и торгуются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже в обычном режиме», — говорится в официальном заявлении.

После «переезда» «Лента» сможет продолжить работать по кипрскому корпоративному праву. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным в виде дивидендов, будут нулевыми.

Фактически «Лента», которая за первое полугодие 2020 года увеличила чистую прибыль вдвое, выполнила наказ президента — возвращать бизнес на родину. Владимир Путин последовательно добивался этого методом кнута и пряника. С одной стороны, российские власти принудили Кипр повысить налоги на дивиденды для отечественных компаний, зарегистрированных у них. С другой — две офшорные зоны, в Калининграде и во Владивостоке, были разработаны так, чтобы возвращающийся под национальный флаг бизнес не чувствовал себя обделенными финансово и юридически.

В то же время многие отечественные предприниматели скептически отзывались об инициативе президента. Их основные претензии сводились к тому, что на Кипре удобное структурирование сделок, а в Калининграде эта проблема никак не решается. К тому же бизнесмены боятся подводных камней и не очень прозрачного российского правосудия. А собственно ошфорными схемами по уходу от налогов на Кипре уже давно мало кто пользуется, уверяли «Фонтанку» и сами предприниматели, и корпоративные юристы.