Машинист снегоуборочной техники утонул вместе с машиной в озере в Мурманской области. Он прокладывал трассу для курсов вождения, и лед не выдержал тяжести «Урала».
Как сообщает 17 февраля пресс-служба СУ СК РФ Мурманской области, вечером 16 февраля на озере Канентъявр, расположенном в районе 49-го километра дороги «Кола — Серебрянская ГЭС» в Кольском районе, во время снегоуборочных работ в воду провалился шнекоротор. Под спецтехникой на базе «Урала» проломился ледовый покров, и машина ушла на глубину 9–10 метров, уточняет пресс-служба ГУ МЧС региона.
50-летний машинист не смог выбраться из кабины тонущего шнекоротора и погиб. Его тело из воды подняли водолазы АСО АСС Мурманской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет ведет доследственную проверку.
Автор: Телекомпания ТВ-21. Мурманск
«В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, работником которой являлся погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.
Администрация Кольского района на своей странице «Вконтакте» рассказала, что ЧП произошло возле базы отдыха «Аврора Вилладж», и снегоуборочная машина была задействована в нерабочее время для создания автотрассы для проведения спортивных и контраварийных курсов вождения.