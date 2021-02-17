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Снегоуборочная машина утонула вместе с водителем, провалившись под лед озера в Мурманской области

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Машинист снегоуборочной техники утонул вместе с машиной в озере в Мурманской области. Он прокладывал трассу для курсов вождения, и лед не выдержал тяжести «Урала».

Как сообщает 17 февраля пресс-служба СУ СК РФ Мурманской области, вечером 16 февраля на озере Канентъявр, расположенном в районе 49-го километра дороги «Кола — Серебрянская ГЭС» в Кольском районе, во время снегоуборочных работ в воду провалился шнекоротор. Под спецтехникой на базе «Урала» проломился ледовый покров, и машина ушла на глубину 9–10 метров, уточняет пресс-служба ГУ МЧС региона.

50-летний машинист не смог выбраться из кабины тонущего шнекоротора и погиб. Его тело из воды подняли водолазы АСО АСС Мурманской области. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственный комитет ведет доследственную проверку.

Автор: Телекомпания ТВ-21. Мурманск

«В том числе будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда в организации, работником которой являлся погибший. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Администрация Кольского района на своей странице «Вконтакте» рассказала, что ЧП произошло возле базы отдыха «Аврора Вилладж», и снегоуборочная машина была задействована в нерабочее время для создания автотрассы для проведения спортивных и контраварийных курсов вождения.

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

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Комментарии (6)

260709781
Какое красивое посконное название - Канентъявр...
ppky0323
«У каждой аварии есть имя, отчество и фамилия» Лазарь Моисеевич Каганович - нарком путей сообщения
AlBerkut
Понятно, что практически по любому случаю смерти назначается СМЭ.
Но интересно, а в данном случае какое заключение экспертизы ожидают увидеть?
Что причиной смерти будет, вряд ли утопление, может новичок или ковид? И кто виновен, навальный, путин?
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