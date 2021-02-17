Машинист снегоуборочной техники утонул вместе с машиной в озере в Мурманской области. Он прокладывал трассу для курсов вождения, и лед не выдержал тяжести «Урала».

Как сообщает 17 февраля пресс-служба СУ СК РФ Мурманской области, вечером 16 февраля на озере Канентъявр, расположенном в районе 49-го километра дороги «Кола — Серебрянская ГЭС» в Кольском районе, во время снегоуборочных работ в воду провалился шнекоротор. Под спецтехникой на базе «Урала» проломился ледовый покров, и машина ушла на глубину 9–10 метров, уточняет пресс-служба ГУ МЧС региона.