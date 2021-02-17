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Песков: Путину не поступало предложений возглавить «Единую Россию»

Пресс-секретарь российского президента раскрыл подробности встречи главы государства с лидерами думских фракций.

«Предложений возглавить список "Единой России" на встрече президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций не звучало», — заявил 17 февраля Дмитрий Песков РИА «Новости».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что «Единая Россия» может предложить президенту возглавить предвыборный список партии.

На встрече с лидерами думских фракций Владимир Путин констатировал, что люди требуют ощутимых перемен. Он также допустил введение продовольственных сертификатов для малоимущих, однако отметил, что этот вопрос сейчас неактуален. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал главе государства о работе с молодежью.

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Комментарии (10)

veteran78
Давай Вова возьми ответственность (ты любишь это дело.) И самой честной партии будет самый честный вошдь.
nuga
Каким образом?Удаленка из бункера?Не смешите.Вначале нужно на свет солнечный появиться перед народом и руководить страной и партией очно.Сколько можно сидеть взаперти?
265055802
Точно без Терешковой не обойтись.
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