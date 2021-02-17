Жириновский — Путину о работе с молодежью: Послушайте мои речи и отправьте кассеты в департаменты

Владимир Жириновский на встрече глав думских фракций с Владимиром Путиным 17 февраля рассказал президенту о работе с молодежью. По мнению лидера ЛДПР, она чрезвычайно важна. Также он дал главе государства совет, как организовать такую работу.



«Молодежь — это особый слой общества. С ней нужно говорить нормальным языком. <...> Дайте команду, пусть дадут выдержки из моих выступлений с молодежью за последние 10 лет <...> Пошлите кассеты по регионам, в департаменты по работе с молодежью», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

