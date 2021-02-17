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Жириновский — Путину о работе с молодежью: Послушайте мои речи и отправьте кассеты в департаменты

Владимир Жириновский на встрече глав думских фракций с Владимиром Путиным 17 февраля рассказал президенту о работе с молодежью. По мнению лидера ЛДПР, она чрезвычайно важна. Также он дал главе государства совет, как организовать такую работу.

«Молодежь — это особый слой общества. С ней нужно говорить нормальным языком. <...> Дайте команду, пусть дадут выдержки из моих выступлений с молодежью за последние 10 лет <...> Пошлите кассеты по регионам, в департаменты по работе с молодежью», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Политик посетовал, что молодежи неинтересно смотреть ТВ, и выразил уверенность, что учителя не могут правильно разговаривать с молодыми людьми. Глава ЛДПР считает, что для организации такого рода общения необходима некая третья площадка.

«Им хочется в рваных джинсах куда-то прийти и лечь на пол, на скамейку сесть, на ступеньки. Мы это им ничего не позволяем», — резюмировал Владимир Жириновский.

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Комментарии (6)

Cashmare
просто дяденька не совсем правильно понял словосочетание "кассеты для стримера"
kusto
"кассеты в департаменты по работе с молодежью" - а-ха-ха. Давно так не смеялся. В одной фразе все проблемы жирика и этих самых департаментов - они устарели и бесконечно далеки от реальной молодежи.
f0ntan
А на бобины он свои речи не записывает?
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