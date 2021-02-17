Жириновский — Путину о работе с молодежью: Послушайте мои речи и отправьте кассеты в департаменты

Владимир Жириновский на встрече глав думских фракций с Владимиром Путиным 17 февраля рассказал президенту о работе с молодежью. По мнению лидера ЛДПР, она чрезвычайно важна. Также он дал главе государства совет, как организовать такую работу.
«Молодежь — это особый слой общества. С ней нужно говорить нормальным языком. <...> Дайте команду, пусть дадут выдержки из моих выступлений с молодежью за последние 10 лет <...> Пошлите кассеты по регионам, в департаменты по работе с молодежью», — заявил Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Политик посетовал, что молодежи неинтересно смотреть ТВ, и выразил уверенность, что учителя не могут правильно разговаривать с молодыми людьми. Глава ЛДПР считает, что для организации такого рода общения необходима некая третья площадка.
«Им хочется в рваных джинсах куда-то прийти и лечь на пол, на скамейку сесть, на ступеньки. Мы это им ничего не позволяем», — резюмировал Владимир Жириновский.