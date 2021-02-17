«Торгуют блузками с изображением Гитлера». Елена Ямпольская представила запрет на изображение нацистов. Госдума поддержала

Госдума в среду, 17 февраля, одобрила поправку группы депутатов во главе с членом «Единой России» Еленой Ямпольской, которая вводит запрет на использование изображений нацистов. При этом соавтор документа сама напомнила, как предыдущие попытки бороться с изображениями, которые связаны с Третьим рейхом, заканчивались казусами. Трансляция заседания идёт на сайте Госдумы.

«Вопрос, который призвана скорректировать наша инициатива, до сих пор был упущен. Именно наш комитет бы инициатором корректив, поле чего люди, которые просто хотят почтить память своих предков и при этом публикуют советский плакат со свастикой, которую топчет, предположим, красноармеец, фотографию своего города времён оккупации, кадры из фильмов, эти люди больше не попадают под административную ответственность. Это была большая ошибка, большой просчёт. Непродуманное действие. Слава богу, мы его скорректировали (в конце 2019 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать свастику при осуждении нацизма. — Прим. ред.)», — напомнила депутат.



«Сегодня мы предлагаем прописать "изображения нацистских лидеров". Это понадобилось сделать, потому что в прошлом году, под такие святые даты, как 75-летие Победы, активизируются всевозможные любители получения идеологических печенек с Запада. Стали появляться дичайшие случаи. То в центре Москвы в магазине торгуют блузками с изображением Гитлера, то на витрине выставлены бюстики нацистских вождей, то в Роспечати находят марки с изображениями нацистских вождей. Этот вопрос полностью опущен. И теперь в Российской Федерации запрещается использование нацистской символики, а также публичное демонстрирование лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Нюрнбергского трибунала, либо вынесенными в период Второй мировой войны. За исключением случаев публичной демонстрации этих лиц, при которой формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды идеологии нацизма», — заявила Елена Ямпольская.

Фото: скриншот duma.gov.ru Поделиться Поделиться







Разговоры о том, что впереди — запреты на публикации портретов в учебниках или СМИ, депутат назвала «спекуляцией». «Если нет признаков пропаганды нацизма, ни о какой цензуре речь не идёт, — подчеркнула Ямпольская и заявила, что пока суммы штрафов будут идентичны штрафам за использование нацистской символики. — Если коллеги решат увеличить наказание, то я поддержу двумя руками». Размещение портретов нацистов в онлайн-версии «Бессмертного полка» в 2020 году Ямпольская назвала «очень серьёзной идеологической диверсией», за которую можно привлечь к уголовной ответственности.

«Но если молодой человек по глупости, по недомыслию надевает майку с портретом Гитлера и идёт в ней по улице, то ломать ему жизнь уголовной статьей мне кажется чрезмерным, — отметила депутат, но тут же добавила: — Не может быть избыточной борьбы с реабилитацией нацизма. У нас есть нравственные аксиомы, которые нельзя переступать». Депутат Ямпольская заявила, что хотела бы вписать в законопроект и лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии, и членов фашистской партии Италии, и их пособников, и даже лидеров «националистических движений». «В главном правовом управлении президента возникли колебания», — пояснила трудности работы над формулировками закона член «Единой России».



В свою очередь член «Справедливой России» Николай Рыжак призвал коллег организовать международный «антифашистский фронт». «Мы не только вовлечём все силы в наше гуманное решение. Мы сможем его использовать для продолжения воспитания молодого поколения. Именно Россия стояла и будет стоять на защите идей гуманизма и всего прогрессивного на земле», — заявил депутат.

«Никто не вспомнит, как выглядит Риббентроп или Дениц. Как люди узнают, кто это?» — спросил депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Но ему не ответили. Законопроект прошёл первое чтение.