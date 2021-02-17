В Петербурге коронавирус стабильно держится у отметки в 1100 новых заболевших

Коронавирус в Петербурге не сдает позиции, но и не показывает роста. Количество заболевших продолжает держаться у одной отметки. По данным оперативного штаба от 17 февраля, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 1 103 новых случая, днем ранее их было 1 082.

Заразившихся COVID-19 опять выявили во всех российских регионах. На этот раз их насчитали 12 828, что на 405 меньше, чем накануне. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (1 282) и Петербург.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с пандемией рассказал о 18 918 обследованных на коронавирус за сутки. Общее число заболевших в Петербурге выросло до 356 381.