В Петербурге за неделю выросло число госпитализаций больных с коронавирусом

Большая часть индикаторов эпидемического процесса в Петербурге демонстрирует снижение распространения инфекции. Но есть исключение — незначительный по сравнению с прошлым вторником рост суточного числа госпитализаций взрослых пациентов с пневмониями и COVID-19, сообщили в Смольном.



Как говорится в отчете межведомственного совета по противодействию COVID-19, 16 февраля в Петербурге — 1 553 новых заболевших против 2 416, которые были 9 февраля, но 257 госпитализаций против 251. Рост составляет 2,39%.