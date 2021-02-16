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В Петербурге за неделю выросло число госпитализаций больных с коронавирусом

Большая часть индикаторов эпидемического процесса в Петербурге демонстрирует снижение распространения инфекции. Но есть исключение — незначительный по сравнению с прошлым вторником рост суточного числа госпитализаций взрослых пациентов с пневмониями и COVID-19, сообщили в Смольном.

Как говорится в отчете межведомственного совета по противодействию COVID-19, 16 февраля в Петербурге — 1 553 новых заболевших против 2 416, которые были 9 февраля, но 257 госпитализаций против 251. Рост составляет 2,39%.

Как отмечают в Смольном, чтобы предотвратить рост заболеваемости, петербуржцам необходимо активно участвовать в массовой вакцинации. За весь её период в городе привиты 168 745 человек. Из них 38 340 — полностью.

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Комментарии (4)

260611131
Вернуть ограничения до лета, весной будет хуже.
Агроном аэродрома
Ээээ!!! Парат-то на 23 будет??!!
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