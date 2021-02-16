Генпрокуратура направляет в суд дело о халатности чиновников при разливе топлива в Норильске

Обвинительное заключение по делу о разливе топлива на ТЭЦ в Норильске, повлекшем экологическую катастрофу, отправилось в суд. Фигуранты уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) — бывший заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудник этого же подразделения. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Когда 29 мая 2020 года на территории производственной площадки ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в ГК «Норникель»), в грунт в результате аварии вылилось больше 21 тонны дизельного топлива, чиновники не приняли необходимые меры.