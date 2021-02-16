FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -16
73.31р88.98р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Генпрокуратура направляет в суд дело о халатности чиновников при разливе топлива в Норильске

Обвинительное заключение по делу о разливе топлива на ТЭЦ в Норильске, повлекшем экологическую катастрофу, отправилось в суд. Фигуранты уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) — бывший заместитель начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска и сотрудник этого же подразделения. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Когда 29 мая 2020 года на территории производственной площадки ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в ГК «Норникель»), в грунт в результате аварии вылилось больше 21 тонны дизельного топлива, чиновники не приняли необходимые меры.

«Получив в тот же день информацию о произошедшем, в нарушение требований федерального законодательства и локальных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок действий при наступлении чрезвычайной ситуации, обвиняемые своевременно не приняли мер, направленных на организацию аварийно-восстановительных и других неотложных работ с целью локализации разлива нефтепродуктов и минимизации их воздействия на окружающую среду», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Из-за бездействия чиновников вред окружающей среде вырос.

Уголовное дело будет рассматривать Норильский городской суд Красноярского края.

Ранее руководство «Норникеля» заявило, что не будет обжаловать штраф в 146 млрд рублей за экологическую катастрофу.

Резервуар с дизтопливом на территории ТЭЦ-3 АО «НТЭК», входящей в группу компаний «Норильский никель», разрушился в конце мая 2020 года. В результате около 21 тысячи тонн нефтепродуктов попали в окружающую среду. Случившееся привело к возбуждению уголовных дел, расследование которых продолжается. Арбитражный суд Красноярского края, рассмотрев иск Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить компенсацию за нанесённый ущерб в размере 146 млрд рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний