«Не в интересах Группы»: Руководство «Норникеля» не будет обжаловать штраф в 146 млрд рублей за экологическую катастрофу

В финансовом отчёте за 2020 год «Норникель» сообщает, что на данный момент руководство компании не заинтересовано в обжаловании штрафа в 146 млрд рублей за экокатастрофу в Норильске.

Утечка приблизительно 21,2 тыс. тонн дизельного топлива произошла 29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска. Вероятной причиной инцидента «Норникель» считает «ошибки в проектировании и строительстве, а также аномально теплую погоду, из-за которой произошло растепление вечной мерзлоты и проседание опор резервуара».

6 июля 2020 года Росприроднадзор оценил сумму ущерба водным объектам и почве в 147,78 млрд рублей. 5 февраля 2021 года суд вынес решение о частичном удовлетворении иска. По решению суда сумма штрафа составила около 146 млрд рублей. «Группа получила полный текст решения суда 13 февраля 2021 года и на дату утверждения к выпуску настоящей консолидированной финансовой отчетности продолжает его анализ. В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство Группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам Группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции», — сообщил «Норникель». Также компания сообщает, что 11 февраля 2021 года ей поступила претензия от Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «с требованиями о добровольном возмещении ущерба объектам животного мира, охотничьим ресурсам и среде их обитания вследствие инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске на сумму 494 млн рублей». «Норникель» находится в процессе разбора полученной претензии.