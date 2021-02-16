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«Не в интересах Группы»: Руководство «Норникеля» не будет обжаловать штраф в 146 млрд рублей за экологическую катастрофу

В финансовом отчёте за 2020 год «Норникель» сообщает, что на данный момент руководство компании не заинтересовано в обжаловании штрафа в 146 млрд рублей за экокатастрофу в Норильске.

Утечка приблизительно 21,2 тыс. тонн дизельного топлива произошла 29 мая 2020 года на промышленной территории ТЭЦ-3 Норильска. Вероятной причиной инцидента «Норникель» считает «ошибки в проектировании и строительстве, а также аномально теплую погоду, из-за которой произошло растепление вечной мерзлоты и проседание опор резервуара».

6 июля 2020 года Росприроднадзор оценил сумму ущерба водным объектам и почве в 147,78 млрд рублей. 5 февраля 2021 года суд вынес решение о частичном удовлетворении иска. По решению суда сумма штрафа составила около 146 млрд рублей.

«Группа получила полный текст решения суда 13 февраля 2021 года и на дату утверждения к выпуску настоящей консолидированной финансовой отчетности продолжает его анализ. В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство Группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам Группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции», — сообщил «Норникель».

Также компания сообщает, что 11 февраля 2021 года ей поступила претензия от Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края «с требованиями о добровольном возмещении ущерба объектам животного мира, охотничьим ресурсам и среде их обитания вследствие инцидента на ТЭЦ-3 в Норильске на сумму 494 млн рублей». «Норникель» находится в процессе разбора полученной претензии.

Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным Forbes Real Time, на 15 февраля состояние совладельца компании Владимира Потанина достигло рекордной (для российского списка богатейших людей) отметки в 30 млрд долларов. Акции «Норникеля» выросли, как считает Forbes, в том числе и из-за решения суда, согласно которому компанию обязали выплатить 146 млрд рублей компенсации за разлив топлива в Норильске.

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Комментарии (3)

chip1
Шеф сказал, что 146 будет достаточно, а спорить с шефом, это равносильно перейти из олигархов в уборщика помещений какой нить колонии лет на 10-15... МихалИваныч шутит редко, но метко)
Immortalshadow
Корреспонденты Фонтанки не хотят проверить убыточность дочки Норникеля, по чьей вине произошёл разлив нефтепродуктов? Обанкротят, под это дело и кредиты, например, можно не возвращать. А сотрудников уволят или зарплаты начнут задерживать-Путин как всегда ж у них будет виноват.
Barmaley_5e4d0211d3423
"Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, когда будет поймана последняя птица, — только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!"
(с)
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