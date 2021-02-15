Остаться в листе ожидания. Петербурженке нужна помощь, чтобы дождаться операции

Любовь — петербурженка. Интеллигентная, образованная, улыбающаяся женщина. Чувствуется в этих людях что-то особенное. Что-то светлое и в то же время строгое, пережитое. Бабушка и мама Любови пережили годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. А она всю свою жизнь посвятила книгам на тему войны: долгое время работала в центральном Доме книги, собирала собственную библиотеку, которая едва умещалась в комнате коммунальной квартиры на берегу Невы.

Счастливую жизнь Любови нарушил плановый осмотр у врача, который заподозрил проблемы с лёгкими и назначил ей флюорографию. Опасения подтвердились. После многочисленных обследований был поставлен страшный и неизлечимый диагноз: хроническая обструктивная болезнь лёгких. Единственным спасением является трансплантация.

Операцию Любови проведут бесплатно в НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова в Москве. Но есть условие: чтобы остаться в листе ожидания донора, нужно проживать вблизи Центра трансплантологии. Самостоятельно справиться с оплатой съёмной квартиры Любовь не может. Женщина живёт с дочерью-подростком, и единственный доход семьи — это пособие по инвалидности, которого едва хватает на продукты. 35 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья в Москве у женщины просто нет.

В ближайшее время Любови необходимо переехать в столицу, чтобы дождаться донора, иначе надежда на жизнь будет потеряна безвозвратно.

За помощью она обратилась в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор средств для женщины.