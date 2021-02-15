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Остаться в листе ожидания. Петербурженке нужна помощь, чтобы дождаться операции

Любови предстоит трансплантация лёгких. Операцию ей проведут бесплатно. Но основное условие — проживание в столице вблизи клиники. В противном случае её уберут из листа ожидания доноров. Перебраться в Москву петербурженке необходимо в ближайшее время. Но на пенсию по инвалидности жильё не снять.

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Благотворительный фонд «География добра» просит помочь собрать средства для своей подопечной.

Любовь Клочкова, 48 лет.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких, тяжелое течение. Буллёзная трансформация лёгких.

Необходима трансплантация лёгких и проживание вблизи клиники. Стоимость 120 000 руб.

Любовь — петербурженка. Интеллигентная, образованная, улыбающаяся женщина. Чувствуется в этих людях что-то особенное. Что-то светлое и в то же время строгое, пережитое. Бабушка и мама Любови пережили годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. А она всю свою жизнь посвятила книгам на тему войны: долгое время работала в центральном Доме книги, собирала собственную библиотеку, которая едва умещалась в комнате коммунальной квартиры на берегу Невы.

Счастливую жизнь Любови нарушил плановый осмотр у врача, который заподозрил проблемы с лёгкими и назначил ей флюорографию. Опасения подтвердились. После многочисленных обследований был поставлен страшный и неизлечимый диагноз: хроническая обструктивная болезнь лёгких. Единственным спасением является трансплантация.

Операцию Любови проведут бесплатно в НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова в Москве. Но есть условие: чтобы остаться в листе ожидания донора, нужно проживать вблизи Центра трансплантологии. Самостоятельно справиться с оплатой съёмной квартиры Любовь не может. Женщина живёт с дочерью-подростком, и единственный доход семьи — это пособие по инвалидности, которого едва хватает на продукты. 35 тысяч рублей ежемесячно на аренду жилья в Москве у женщины просто нет.

В ближайшее время Любови необходимо переехать в столицу, чтобы дождаться донора, иначе надежда на жизнь будет потеряна безвозвратно.

За помощью она обратилась в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор средств для женщины.

О том, как помочь Любови, можно узнать на её странице на сайте фонда.

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Комментарии (1)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...........................
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