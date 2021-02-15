Остаться в листе ожидания. Петербурженке нужна помощь, чтобы дождаться операции

Благотворительный фонд «География добра» просит помочь собрать средства для своей подопечной.
Любовь Клочкова, 48 лет.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких, тяжелое течение. Буллёзная трансформация лёгких.
Необходима трансплантация лёгких и проживание вблизи клиники. Стоимость 120 000 руб.
Любовь — петербурженка. Интеллигентная, образованная, улыбающаяся женщина. Чувствуется в этих людях что-то особенное. Что-то светлое и в то же время строгое, пережитое. Бабушка и мама Любови пережили годы Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде. А она всю свою жизнь посвятила книгам на тему войны: долгое время работала в центральном Доме книги, собирала собственную библиотеку, которая едва умещалась в комнате коммунальной квартиры на берегу Невы.
Счастливую жизнь Любови нарушил плановый осмотр у врача, который заподозрил проблемы с лёгкими и назначил ей флюорографию. Опасения подтвердились. После многочисленных обследований был поставлен страшный и неизлечимый диагноз: хроническая обструктивная болезнь лёгких. Единственным спасением является трансплантация.
Операцию Любови проведут бесплатно в НМИЦ ТИО
В ближайшее время Любови необходимо переехать в столицу, чтобы дождаться донора, иначе надежда на жизнь будет потеряна безвозвратно.
За помощью она обратилась в благотворительный фонд «География добра», который открыл сбор средств для женщины.
О том, как помочь Любови, можно узнать на её странице на сайте фонда.