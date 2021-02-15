После выходных в Петербурге упал суточный показатель смертей от COVID-19. В городе менее полусотни новых случаев

Суточный показатель смертельной статистики по COVID-19 в Петербурге упал после выходных. Как сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» 15 января, в городе менее полусотни новых случаев.



В Северной столице за последние 24 часа зарегистрировано 49 умерших от COVID-19. Здесь стоит отметить, что в течение минувшей недели суточный показатель не опускался ниже отметки в 50. Исключение составила отчетность за прошлый понедельник, когда после выходных также было зафиксировано резкое сокращение умерших от COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавируса петербуржцев выросло до 10 512.