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После выходных в Петербурге упал суточный показатель смертей от COVID-19. В городе менее полусотни новых случаев

Суточный показатель смертельной статистики по COVID-19 в Петербурге упал после выходных. Как сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф» 15 января, в городе менее полусотни новых случаев.

В Северной столице за последние 24 часа зарегистрировано 49 умерших от COVID-19. Здесь стоит отметить, что в течение минувшей недели суточный показатель не опускался ниже отметки в 50. Исключение составила отчетность за прошлый понедельник, когда после выходных также было зафиксировано резкое сокращение умерших от COVID-19. Общее число скончавшихся от коронавируса петербуржцев выросло до 10 512.

В России за последние 24 часа зарегистрировано 394 смертельных случая, а их общее количество увеличилось до 80 520.

О том, как меняется статистика заболеваемости в Петербурге и России, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

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