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«Летальная» комиссия в Петербурге фиксирует всё меньше ковидных смертей. За сутки в статистику попал 41 умерший

Коронавирусная статистика в Петербурге продолжает фиксировать снижение летальных исходов коронавируса. За последние сутки специальная комиссия в Северной столице признала ковидной лишь 41 смерть. В России — 407. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, опубликованные 8 февраля.

В Москве существенный спад пока не виден. Там жертвами ковида за сутки признаны 62 умерших. Всего сначала пандемии от коронавируса в России скончались, только по официальным данным, свыше 77 тысяч человек.

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