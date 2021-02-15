МВД показывает черепа редких животных, которые нашли в квартире петербургского школьника после заявления о краже из Зоологического института.
16-летний петербуржец, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 февраля, покупал раритетные головы через Интернет по цене в 2–5 тысяч рублей. Часть он оставлял для своей коллекции, часть перепродавал ненамного дороже.
«Из лаборатории Зоологического института (как писала «Фонтанка». — Прим. ред.) пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований. Эти экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей», — сообщает Волк.
Заявление о краже поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Он сообщил, что из лаборатории пропали черепа. Как выяснилось, плотник института выносил их с августа 2020 года до января 2021 года. А потом продавал через Интернет не только школьнику. Вернуть получилось 27 раритетов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».