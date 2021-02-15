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Черепа редких животных из Зоологического института в сотни тысяч рублей продавались по цене джинсов. МВД показало возвращенные раритеты

МВД показывает черепа редких животных, которые нашли в квартире петербургского школьника после заявления о краже из Зоологического института.

16-летний петербуржец, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 февраля, покупал раритетные головы через Интернет по цене в 2–5 тысяч рублей. Часть он оставлял для своей коллекции, часть перепродавал ненамного дороже.

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«Из лаборатории Зоологического института (как писала «Фонтанка». — Прим. ред.) пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований. Эти экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей», — сообщает Волк.

Заявление о краже поступило от руководителя научного учреждения 10 февраля текущего года. Он сообщил, что из лаборатории пропали черепа. Как выяснилось, плотник института выносил их с августа 2020 года до января 2021 года. А потом продавал через Интернет не только школьнику. Вернуть получилось 27 раритетов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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Комментарии (2)

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо...
Abu-Denis
Мельчают охотники за головами...
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