Лавров: Россия допускает разрыв связей с Евросоюзом

Министр иностранных дел России пригрозил разрывом отношений, если Евросоюз продолжит вводить санкции.



«Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому [разрыву связей с ЕС]. Хочешь мира — готовься к войне», — цитирует ТАСС 12 февраля заявление Сергея Лаврова.

По его словам, причиной такого шага могут стать санкции, которые несут риски для экономики РФ, особенно в чувствительных сферах. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к такому развитию событий.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия — часть Европы, а россияне и европейцы в экономике — «абсолютно естественные партнёры».