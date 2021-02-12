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Лавров: Россия допускает разрыв связей с Евросоюзом

Министр иностранных дел России пригрозил разрывом отношений, если Евросоюз продолжит вводить санкции.

«Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому [разрыву связей с ЕС]. Хочешь мира — готовься к войне», — цитирует ТАСС 12 февраля заявление Сергея Лаврова.

По его словам, причиной такого шага могут стать санкции, которые несут риски для экономики РФ, особенно в чувствительных сферах. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к такому развитию событий.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Россия — часть Европы, а россияне и европейцы в экономике — «абсолютно естественные партнёры».

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Комментарии (20)

Grotesk
встреча в мюнхене - нет не слышали...
Tony88
Да к как же?! "Ведь санкции делают нас сильнее" ©
Mash
так себе манипуляция в 21-м веке
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