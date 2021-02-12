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Мужчина, жена которого выдала кукол за мёртвых младенцев, записал видеообращение

Житель Дагестана, жена которого симулировала беременность и выдала кукол за мёртвых мальчиков, обратился к россиянам. Видео опубликовало в Instagram МВД республики. «Выслушать, понять, пожелать сил и терпения!» — просят правоохранители общественность.

Мужчина поблагодарил всех, кто поддержал его в этой ситуации, и тех, кто по долгу службы прояснил её, а также попросил воздержаться от критики. «Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора [Ставропольского края], ни перинатального центра», — сказал 33-летний мужчина.

Мужчина 10 февраля, напомним, обратился в полицию после того, как на похоронах своих новорождённых детей в Дагестане вскрыл саван и увидел двух кукол. Мужчина утверждал, что мальчики родились в перинатальном центре в Ставрополе, и, вероятно, там их подменили на кукол. Дагестанское МВД тогда опубликовало видео с кладбища. В тот же день «мать» прошла медицинское обследование, которое показало, что она не рожала. После этого она призналась, что придумала беременность и роды, чтобы не огорчать мужа, который так хотел стать отцом. «Мне сложно это объяснить, с одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны, не могла себя остановить и перестать притворяться беременной», — рассказывала она.

«Мужчина, искренне убеждённый в том, что его дети живы, а кто-то умышленно их украл, продал, спрятал, не мог поступить иначе, — отмечает представитель дагестанского МВД в инстаграме. — Он был уверен, что вся эта история — чистая правда, и поступил так, как и должен был поступить настоящий отец. Постарался придать этой истории максимальный резонанс, чтобы привлечь внимание и найти виновных».

Пожелав этой семье «терпения, прощения и много крепких, здоровых детишек», МВД резюмирует восточной мудростью: «Не надев чужой обуви и не пройдя его жизненный путь, не говори, какой нужно было идти дорогой».

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Комментарии (7)

265043245
Чтобы выделили участок на кладбище надо предъявить документы на умершего,ну хотя бы справку о смерти, разве нет?
Владислав М
А будет видео, где он учит жену не обманывать и не выставлять его перед людьми глупцом?
Звезда Севера
С одной стороны, что же было в голове у женщины, сделавшей это. С другой стороны, это как надо было её воспитать и как довести «счастливой семейной жизнью», что бы она на это решилась.
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